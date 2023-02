Meedia: Ukraina raketilöök hävitas Vuhledaris separatistide peakorteri

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Ukraina armee korraldas raketisüsteemiga HIMARS rünnaku Vene-meelsete separatistide vastu. Ukraina raketilöök hävitas Vuhledaris separatistide peakorteri.

Veebiväljaanne Politico kirjutas, et Venemaa võis pealetungis Vuhledarile kaotada terve 155. merejalaväebrigaadi. HIMARS-i raketilöök võis linna lähedal hävitada ka Vene-meelsete separatistide üksuse peakorteri, vahendas The Telegraph.

Separatistide pataljoni Vostok juht Aleksandr Hodakovski kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina rünnaku tõttu sai surma vähemalt üks Vene ohvitser.

"Ukraina suurtükivägi põhjustas suuri kaotusi edasiliikuvatele üksustele, nad tabasid ka Vene vägede tagalat," ütles ajaloolane Tom Cooper.

Kreml püüab Ida-Ukraina lahinguväljal taas initsiatiivi haarata. Seetõttu üritavad Vene väed meeleheitlikult vallutada Vuhledari linna. Ukraina teatel kaotavad Vene väed Vuhledari lähedal päevas 150-300 sõdurit.

Ukraina kaitsejõudude kõneisik Oleksii Dmõtraškivskõi ütles, et 155. brigaadi on juba tulnud uuesti mehitada kolm korda. Taktikalised läbikukkumised Vuhledaris on nõrgestanud Kremli-meeleste usku, et Moskva suudab alustada otsustava rünnakuga. Sõjaväelist juhtimist kritiseerivad ka Venemaa marurahvuslased.