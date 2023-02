Eesti sõjablogijad üksteist konkurentideks ei pea

ETV uuris sõjablogijatelt, millal nende hinnangul sõda Ukrainas lõpeb.

"See sõda kestab põhimõtteliselt nii kaua, kuni (Venemaa liider Vladimir) Putin on võimu juures. Kui ta kas sureb või eemaldatakse, siis see asi lõpeb päris kiiresti ära. Kuni ta on veel võimu juures, siis see asi võib päris kaua kesta, kuna ükski diktaator pole tahtnud vabatahtlikult lahkuda," sõnas Teet Kalmus.

Temaga nõustus Rainer Saks. "Ma arvan, et Teedul on selles mõttes õigus, et kuni Venemaal on võim praeguse juhtkonna käes, nad seda sõda ei saa lõpetada muidu, kui nad on poliitilise eesmärgi saavutanud, samas neil jõudu selleks pole," ütles Saks.

"Mina arvan, et see sõda suures faasis lõpeb ikkagi lähema aasta jooksul. Kummalgi poolel pole lõputult ressursse, et seda sõda pidada. Kuupäeva ma ei ennusta, aga on kaks varianti, mis on tegelikult väga vastuolulised: kui Ukraina on kevadel sõjas väga edukas, siis võib loota ka, et Venemaal poliitiline võim vahetub; kui nad seda ei suuda, siis võib juhtuda see, mida Teet ütles, et võibki jääda lõputu sõjaseisukord, kuigi suured lahingud lõpevad ära," lisas ta.

Igor Taro ennustada ei soovinud. "Ühtki prognoosi ei tehta üheselt, on teatud tingimused. Mina pakun välja sellise valemi, et mida aeg edasi, seda suurem tõenäosus on, et sõda lõpeb."

Sõjablogijad üksteist konkurentideks ei pea, vaid pigem jälgivad ka üksteise tööd.

"Mina arvan, et nad on samasugused nagu mina, mingit vahet ei ole. Me oleme lihtsalt natuke erineva käekirjaga ja see teebki selle asja huvitavaks. Kui me ühtemoodi kirjutaks, kes siis viitsiks lugeda," sõnas Saks.

"Kui sõda algas, siis ma esimesed kaks kuud promosin igas postituses, et lugege Igori asju. Tema kirjutas lahingutest rohkem, mina laiemast taustast. See teema on lihtsalt nii suur ja lai. /.../ Pigem toetame üksteist, vaatame üksteise asju. Ma ei tunne kuidagi, et me oleme konkurendid," rääkis Kalmus.

Taro sõnul saavad blogijad üksteisele toetuda. "Me ju oma ülevaadetes ka vaatame erinevaid kohti ja üritame valideerida – igal hommikul ma vaatan ka, kas kolleegid on pannud samu asju tähele või mida nemad on välja toonud. Isegi kui jutt on sama, mida me kolmekesi oleme kirjutanud, siis lugeja jaoks on ka kindlus võib-olla suurem, et kui kolm inimest, kes iseseisvalt teevad sama protsessi, jõuavad samale tulemusele, siis järelikult see tulemus on väärt midagi," selgitas ta.

Kalmus leidis, et inimestele meeldib sõjablogisid jälgida, kuna informatsiooni on liiga palju, milles nad ise suudaksid ise orienteeruda. "Mulle on inimesed öelnud, et meie asjad, paar asja juurde ja suurepäraselt on pilt ees. Lihtsalt liiga palju on informatsiooni," ütles ta.