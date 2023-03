Saksa SPD ei viska oma ridadest Schröderit välja

Hannoveri arbitraažikomisjon lükkas tagasi kaebuse varasema otsuse peale, milles leiti, et Schröder pole erakonna reeglite rikkumises süüdi. Komisjon leidis, et Schröder pole rikkunud partei kodukorda, ega pole eiranud erakonnasisest solidaarsust, vahendas Politico.

Mõnes aspektis toetas komisjon Schröderit täielikult. Komisjon leidis, et Schröder pole süüdi, et Saksamaa sattus Vene energiatarnetest sõltuvusse. Komisjon tõi välja, et sõja alguses proovis Schröder kasutada oma sidemeid, et Venemaa lõpetaks sõjalise tegevuse Ukrainas.

Mõned SPD liikmed leiavad siiski endiselt , et Schröder peaks erakonnast lahkuma.

Schröder oli Saksamaa kantsler aastatel 1998-2005. Schröderit on pikalt kritiseeritud venesõbraliku poliitika pärast. Schröderit peetakse Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedaseks sõbraks.

Schröder oli varem Venemaa riikliku naftafirma Rosneft nõukogu liige. Samuti tegutses ta veel gaasimonopoli Gazprom nõukogus. Saksamaa parlament otsustas eelmise aasta kevadel, et Schröderilt võetakse ära tema kontoriruumid Berliinis.