Ukraina abiorganisatsioonidele tehtud annetused on kokku kuivanud

Päästeliit kogub koostöös Ukraina päästeteenistusega annetusi kõige vajalikemate asjade, näiteks varustuse hankimiseks. Nii näiteks viib liit praegu Ukraina demineerimisüksustele metallidetektoreid ja isikukaitsevahendeid. Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas rääkis, et võrreldes sõja alguskuudega on organisatsioonile tehtavate annetuste hulk märgatavalt vähenenud.

"Kui eelmise aasta märtsis laekus meile esimese kuuga üle nelja miljoni euro Ukraina päästjate toetuseks, siis viimane kuu on see summa olnud natuke rohkem kui 5000 eurot ehk 0,10 protsenti sellest aastatagusest mahust," lausus ta.

Sarnane on seis ka teiste abiorganisatsioonidega. Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm rääkis, et nende organisatsioonile on sõja algusest saati annetatud Ukraina toetuseks umbes kuus miljonit eurot. Veebruaris annetatud summa oli aga 20 000 eurot.

Mondo Ukraina humanitaarabi tegevuste juht Erika Tšerkašina sõnul annetas Mondole aasta tagasi ligi 10 000 inimest ja 176 ettevõtet 880 000 eurot. Selle aasta veebruaris tuli annetusi aga 240 inimeselt ja viielt ettevõttelt, kokku 24 000 eurot.

Punase Risti kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger ütles, et kui eelmisel kevadel annetati organisatsioonile mitusada tuhat eurot kuus, siis eelmisel kuul, veebruaris vaid 2200 eurot.

"Selge on see, et eks siis annetatakse ikka rohkem, kui uudis on värske. Meie abistamissüsteem on selline, et kui Ukraina Punaselt Ristilt tuleb meile konkreetne abipalve, siis me sellele vastame. Me teame praegu, et Ukraina on andnud meile eelinfo, et lähipäevil on tulemas uus abipalve. Me ei tea selle summat ja me ei tea selle sisu, aga praegu me veel ilmselt saame sellele vastata, sest meil on pisut annetusraha järel, aga muidugi on hirm, et järgmisele abipalvele me enam vastata ei saa," ütles Ehrminger.

Piia Kallas Päästeliidust ütles, et annetusi hakkas vähem tulema sügisest. Ta lausus, et kuna inimesed annetavad vähem, kavatseb Päästeliit tulevikus raha koguda vaid väga konkreetsete vahendite soetamiseks Ukraina päästeteenistusele.

"Ma mõtlengi suunatud kampaaniaid, et kui on mingisuguse kindla varustuse või vajalike asjade jaoks vaja toetust saada, siis me teeme selle üleskutse. Täna on ikkagi Ukraina päästjate abistamiseks see toetuse liikumine olnud meile jooksvalt, et kellel on võimalust, see on ka teinud. Siis me prooviks rõhuda aga selliste väga konkreetsete ja vajalike asjade soetamiseks," ütles Kallas.