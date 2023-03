Seeder: vastuseis kooseluseaduse rakendusaktidele välistas Isamaa

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et talle ei tulnud üllatusena Kaja Kallase otsus eelistada uute valitsuspartneritena Eesti 200 ja SDE-d.

"Kui valimiste õhtul esialgsed tulemused selgusid, olin 99,9 protsenti kindel, et selline valitsuskoalitsioon ka tehakse. Reformierakond vaatas, milline võimalikest variantidest neile kõige meeldivam ja lihtsam on."

Seederi sõnul tundis Kallas nende esmaspäeval toimunud vestlustes huvi, kas Isamaa on valmis teatud põhimõtetest ja väärtustest loobuma.

"Pean silmas kooseluseaduse teemat, mille kohta ta küsis, et kas me oleme valmis rakendusakte vastu võtma ja selle teema uuesti ühiskonnas avama. Minu soe ja siiras soovitus talle oli, et ühiskonnas praegu selle teema juurde tagasi naasta pole mõistlik."

Seederi sõnul on Eesti ühiskond aastate jooksul muutunud küll kindlasti liberaalsemaks, aga sel teemal on pinged endiselt olemas.

"Täna saavad kooselupaarid kehtiva seaduse alusel registreerida, notarid vormistavad neid. Aga uuesti seda teemat ja haava avada ei ole mõistlik. See oli üks sõlmpunkte või indikaatoreid, miks Reformierakond otsustas minna SDE ja Eesti 200 teed. Nemad on ju deklareerinud, et lisaks kooseluseadusele soovivad nad ka abieluvõrdsust sätestada. See oli üks oluline kaalutlusmoment Kaja Kallase ja Reformierakonna vaatest, kellega koalitsioon teha," sõnas Isamaa esimees.

Ei usu, et valitsusliit neli aastat püsib

Seeder ütles, et vestles esmaspäeval Kallasega kaks korda telefoni teel ja neist vestlusest jäi tunne, et koalitsioon Eesti 200 ja SDE-ga oli juba varem kokku lepitud.

"Peaminister tegi esmaspäeval formaalsed kõned, sest need kolm erakonda olid omavahel põhjalikult asjad enne läbi rääkinud, kui Reformierakond oma otsused avalikuks tegi."

Kuigi Kaja Kallas on öelnud, et tahab teha uut valitsust neljaks aastaks, on Seederi sõnul raske uskuda, et uus valitsus nii kaua vastu peab.

"Seda eriti olukorras, kus ühel parteil on nii suur esindatus parlamendis. Kõik alternatiivid praegu tehtavale valitsusele saavad samuti olla Reformierakonna kesksed, mille tõttu ma arvan, et on suur võimalus, et nelja aasta jooksul koalitsioonid muutuvad," sõnas Seeder.

Isamaa juht lisas, et kuigi uus loodav võimuliit nimetab end liberaalseks, siis päris nõus ta sellega pole.

"Üheltpoolt see on nii, aga kui vaatame Eesti 200 ja eriti SDE majanduspoliitikat, mida nad on öelnud maksude kohta, siis liberaalseks seda nimetada küll ei saa," sõnas Isamaa esimees.

Reformierakonna juht Kaja Kallas teatas teisipäeval, et Reformierakond otsustas teha koalitsioonikõneluste alustamise ettepaneku eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. Neil kolmel erakonnal on 101-liikmelises riigikogus kokku 60 kohta.