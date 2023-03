WSJ: Xi kohtub järgmisel nädalal Putiniga ja suhtleb pärast Zelenskiga

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel kavatseb Hiina kommunistliku partei juht Xi Jinping esimest korda pärast Venemaa sissetungi vestelda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Xi külastab järgmisel nädalal ka Moskvat ja kohtub seal oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga.

Allikate teatel plaanib Xi Jinping külastada ka teisi Euroopa riike, kuid tema täielikku marsruuti pole veel kinnitatud, vahendas The Wall Street Journal.

Peking tahab mängida Ukraina sõjas vahendaja rolli. Uudisteagentuur Reuters teatas hiljuti, et Xi võib järgmisel nädalal külastada Moskvat. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas juba veebruaris, et Xi plaanib lähiajal sõita Moskvasse.

Eelmisel nädalal aitas Hiina kaasa diplomaatilise läbimurde saavutamisele Iraani ja Saudi Araabia vahel. Hiina tahab Lähis-Ida piirkonnas oma mõjuvõimu suurendada. Läbimurde saavutamine Ukrainas oleks aga keerulisem ülesanne. Sellest hoolimata on Peking näidanud üles, et tahab Ukraina sõda lõpetada.

Juba eelmisel kuul seadis Hiina end neutraalseks vahendajaks ja nõudis relvarahu ning rahukõnelusi. Hiina välisministeerium kutsus siis üles otsima konfliktile diplomaatilist lahendust ja lõpetama ühepoolsete sanktsioonide kehtestamist.

Veebruaris teatas Zelenski, et plaanib kohtuda Xi Jinpingiga, et arutada Hiina ideid Ukraina sõja lõpetamiseks. Zelenski avaldas siis ka lootust, et Hiina ei hakka tarnima Venemaale relvastust.

Hiina peab Ukrainat suveräänseks riigiks, kuid Peking pole ametlikult hukka mõistnud Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.