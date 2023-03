Kannik: Hiina kompab Venemaa abistamisel piiri, millega läänt mitte ärritada

Venemaa režiimi liider ja Hiina president Xi Jinping kinnitasid viimase visiidil Moskvasse kahe riigi püsivat sõprust. Kanniku sõnul on mõlemal kasulik seda rääkida, kuna mõlemad riigid vajavad liitlasi.

"Venemaale on hädasti liitlasi vaja praeguses olukorras ja Hiinale on vaja liitlast, kes aitaks maailmakorda muuta, sest Hiina ei taha, et USA oleks maailmariik number üks ja et lääs oleks tugevam kui tema. Ja selles olukorras Venemaa sobib Hiinale liitlaseks hästi," ütles Kannik.

Tema hinnangul ei ole kahe riigipea kohtumise peamine teema Hiina rahuplaan Ukrainas käiva sõja jaoks, vaid see, kui palju ja millega on Hiina valmis Venemaad sõjas toetama.

Selles, millega Hiina on valmis Venemaad toetama, on arvamused erinevad. Kanniku hinnangul ei ole Hiina valmis avalikult Venemaa toetamisel väga kaugele minema, sest USA on hoiatanud Pekingit sanktsioonide eest.

"Hiina on ikkagi riik, kes väga palju sõltub ekspordist. Kui Hiina kaotab USA ja Euroopa turu, siis see tekitab kindlasti üsna kohe ka sisepoliitilist ja ühiskondlikku ebastabiilsust," selgitas Kannik.

"Aga ma arvan, et Hiina otsib seda piiri, mis n-ö sanktsioonide lati alt läheks läbi, et sanktsioone ei tuleks. Siin kindlasti kahetise kasutamisega kaupu antakse, antakse igasuguseid droone, kiipe. Kõiki selliseid asju nad kindlasti on valmis andma, kuna Hiina kindlasti ei taha, et Venemaa kaotaks selle sõja üheselt ja nähtavalt," lisas ta.

Venemaal ei ole Kanniku sõnul Hiinale abi eest väga palju vastu pakkuda. Näiteks saab Venemaa öelda, et toetab ÜRO julgeolekunõukogus Hiinat ning pakkuda ka näiteks odavamat naftat. Hiina Kanniku hinnangul on samas ettevaatlik, et mitte sattuda Vene naftast või gaasist sõltuvusse.

Kannik ütles, et lääs on siiski ka ise ettevaatlik Hiinale sanktsioonide kehtestamises, sest sanktsioonid mõjuksid valusalt küll Hiinale, kuid vähemalt alguses ka läänele endale. Tema hinnangul võib lääs võimalike sanktsioonide kehtestamise piiri nihutada.

"Arvan, et seda piiri, nii kurb kui see ka pole, üritatakse ikkagi jälle edasi lükata nagu Venemaa puhul neelati palju alla ka Ukrainas toimuvaga seoses enne, kui väga jõuliselt hakati vastu tegutsema. Ma arvan, et see piir tuleb kindlasti siis, kui hakkame nägema suuri ešelone liikuma Hiinast Venemaale tankide, soomukite, suurtükkidega – siis tuleb see kindlasti. Aga arvan, et seda Hiina üritab vältida," rääkis Kannik.

Reedel andis rahvusvaheline kriminaalkohus välja määruse Putini vahistamiseks. Kanniku sõnul on tõenäosus, et Putin õnnestub arreteerida ja Haagi kohtu ette viia üsna väike. Samas teeb see otsus tema sõnul Venemaaga ja Putiniga suhtlemise ebamugavamaks osadel kriminaalkohtu liikmetel. Näiteks võivad Kanniku sõnul BRICS-i riigid, kelle hulka kuuluvad peale Venemaa Brasiilia, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika, vältida Venemaa osalemist tänavu Lõuna-Aafrika Vabariigis toimuval tippkohtumisel.