Ka rahandusministeerium jättis juristieksami eelnõu kooskõlastamata

Rahandusministeeriumi kriitilisele seisukohale kirjutas lisaks rahandusminister Annely Akkermannile alla ka riigihalduse minister Riina Solman, kes on justiitsminister Lea Danilson-Järgi erakonnakaaslane Isamaas. Nad leiavad, et juristieksami seadus ei lahenda õigushariduse taseme ebaühtlase kvaliteedi probleemi.

"Tekitatakse nonsenss, kus juristieksamiga hinnatakse õigusametisse või -elukutsesse pürgija võimet rakendada oma töös Eestis kehtivat õigust õigusteaduse magistri tasemel, kuid juristieksamile võib tulla igaüks, kes on magister. Seega tühistatakse sisuliselt eelnõuga ülikoolides antav õigusteaduse magistri kraad," leiavad Akkermann ja Solman vastuses, mis on adresseeritud justiitsministeeriumisse "austatud proua/härra ministrile".

Rahandusminister ja riigihalduse minister leiavad, et ühetaolise juristieksami korraldus ja hindamine ei pruugi olla sisuliselt proportsionaalne.

"Eksam on üheltpoolt liiga tsiviilõiguse poole kaldu ja teisalt ei võta arvesse ametikohast spetsialiseerumist, mis õigussüsteemi keerukuse arenguid arvestades on vältimatult jätkuv trend ja mitte valdkonnapõhiselt, vaid tänaseks tugevalt ka valdkondade sees. Täna tegutsevad turul advokaadibüroode kõrval mitmed valdkonnaspetsiifilist kvaliteetset õigusabi pakkuvad õigusbürood nii intellektuaalse omandi, riigihangete, andmekaitse, perekonnaõiguse vms valdkonnas, tehes seda keskmisele isikule kättesaadavama hinnaga. Kui eksam on üleüldine ja lihtne, ei pruugi see tõsta kvaliteeti ja aidata kaasa eelnõu eesmärkide saavutamisele."

Ja teisalt, kui eksam on range ja iga valdkonna osas nõudlik, tingib see Akkermanni ja Solmani hinnangul õige pea ühiskonnas teenuskriisi ja hinnatõusu koos õigusabi kättesaadavuse alanemisega.

"Seega tuleks loobuda eesmärgist mugavalt kogu valdkonda ühetaolise eksamiga reguleerida ja pigem korraldada hindamist kas valdkonnapõhiste eksamitega või parandada magistriõppe kvaliteeti, kasvõi õppekava raames vaheeksami sisseseadmisega enne magistritööd."

Eelnõu kriitikana tuuakse ka välja, et eelnõu ja selle seletuskiri on vastuolulised ning jätkuvalt ei saa aru, kas ametnikud või töötajad, kes esindavad teenistus- või töösuhtes oma asutust, peavad juristieksami tegema või mitte.

Samuti leitakse, et eelnõu seletuskirjast ei nähtu, et eelnõu oleks läbinud keeletoimetamist. Samuti ei selgu eelnõu juriidilist kvaliteeti kontrollinud jurist.

Lisaks siseministeeriumile ja rahandusministeeriumile on teravat kriitikat juristieksami kohta teinud ka õiguskantsler, juristide liit, kohtud ja ülikoolid. Juristieksamit toetavat seisukohta on väljendanud vaid riigipeaprokurör Andres Parmas.

Justiitsministeerium saatis mullu märtsis arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse, mille järgi peab tulevikus inimene, kes soovib asuda tööle advokaadi, prokuröri, kohtuniku, kohtunikuabi, notari, kohtutäituri või pankrotihaldurina, sooritama juristieksami. Sama nõue hakkaks kehtima inimeste kohtus esindamiseks.