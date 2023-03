Riigisekretär: PPA juhte tabanud skandaal on kahetsusväärne

"See on tavapärane ja võib öelda, et üsna levinud ning see on ka väga hea asi iseenesest, sest võimaldab inimestel liikuda erinevate ametite vahel, saada laiemat kogemust, vähendada silostumist, luua sidemeid, mõista teisi organisatsioone paremini," ütles Peterkop selle kohta, et eri ametite töötajad suunduvad mõneks ajaks tööle mõnda teise riigiasutusse.

Peterkop tõi näiteks riigikantselei, mille juht ta on ja kuhu on tema sõnul väga paljud erinevad asutused oma inimesi roteerinud. "Kui nad lähevad tagasi oma asutustesse, siis nad toovad kaasa teadmise, kuidas valitsus toimib, kuidas otsuseid tehakse. Olemuselt on see väga positiivne asi, et niimoodi roteeritakse erinevate ametite vahel," märkis ta.

Küsimusele, miks peaksid politseiametnikud säilitama näiteks siseministeeriumisse või mõnda muusse asutusse tööle minnes politseinikele mõeldud soodustused ja staažiarvestuse, vastas Peterkop, et selline praktika on pärit minevikust ning samas on keeruline hakata ametikoha järgi vahet tegema, kus politseinikku või kaitseväelast varitseb oht või mitte.

"Võib ju ka politsei- ja piirivalveametis öelda, et kui oled tänavapatrullis või töötad peakorteris või kaitseväes – oled missioonil või peastaabis – et see töö ei ole ju sama ohtlik. Seda on niimoodi keeruline piiritleda: politsei peakorteris ja ministeeriumis töötamine on ühtemoodi ohtlik [või ohutu]," rääkis ta. "See on kunagi ammusel ajal seotud teenistuses olekuga, aga nüüd on enam-vähem kõikidest neist eripensionitest ka loobutud minu teada. Nii et see ongi praegu selline mineviku klaarimine," lisas riigisekretär.

Peterkop rõhutas, et oluline on vahet teha kahel teemal. "Üks on roteerimine, mis on iseenesest väga hea. Ja siis on eripensionid, mingid hüved, mis kaasnevad selle ametiga. Sellest teisest poolest on nüüd loobutud – suund on olnud erinevate hüvede kaotamisele, et teenistuse eest saadavad hüved oleks võimalikult sarnased avalikus sektoris," rõhutas Peterkop.

Peterkop: skandaal on kahetsusväärne

Riigisekretäri hinnangul on PPA juhti Elmar Vaherit ja teisi kõrgeid ametnikke puudutav skandaal kahetsusväärne, kuid ta rõhutas, et süüdi saab kellegi mõista ikkagi ainult kohus.

"See on väga kahetsusväärne juhtum just seeläbi, et see vähendab usaldust nii jõuametkondade kui kogu avaliku sektori vastu, kui sellised asjad juhtuvad," rääkis ta. "Aga konkreetsest juhtumist tean ka mina suuresti ajakirjanduse vahendusel. Nagu tavapäraselt selliste juhtumite juures tuleks võtta rahulikult. See ju õiguskaitseorganiste töö ongi, et selgus luua, mis täpselt juhtus. Tuleks ära oodata, kui töö on lõppenud."

"See kas on rikkumine või mitte – selle jaoks ongi menetlus algatatud ja ootame ära selle menetluse tulemused. See annab lõpliku vastuse," lisas ta. "Selle jaoks ongi meil olemas kogu see menetlus – siseministeerium teeb teenistuslikku järelevalvet, kaitsepolitsei viib läbi kriminaalmenetlust. See ongi nende töö välja selgitada, mis juhtus. See tulemus ongi see, mis ütleb, kas on süü või ei ole. Mina ei hakkaks siin kohtunikuks ja kedagi süüdi kuulutama enne, kui need pädevad asutused on oma töö ära teinud. Tuleks lasta rahulikult menetlus lõpuni viia. Ega inimene ei ole menetluse alguses süüdi, vaid see selgub menetluse lõpus kohtu otsusega, kas ta on süüdi või ei ole. Me peaks laskma sellel ära juhtuda."

"Aga kindlasti selle info põhjal, mis on avaldatud, on väga tugevalt pihta saanud nii ametkondade kui avaliku teenistuse usaldusväärsus. See on küll väga kahetsusväärne," tõdes Peterkop.

Teisipäeval avalikuiks saanud kahtlustuse kohaselt vormistati toona kaitseväes töötanud Eerik Heldna tema soovil ja PPA juhi Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis, et luua võimalused politsei eripensioni saamiseks nõutava 25-aastase politseiametniku staaži näilikuks täitumiseks, teatas siseministeerium.

Kolmapäeval sai avalikuks, et Heldna väidetava fiktiivlepinguga seotud PPA töötajate seas on ka keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, PPA sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ja keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht Toomas Lõhmus.