Riigikogu koosseisu vahetus toob kaasa asendamiste virvarri

Vabariigi Valimiskomisjoni registreeris eelmisel nädalal 5. märtsi valimiste järel selgunud XV riigikogu liikmed ning asendusliikmete nimekirjad, mis on aluseks erinevatel põhjustel toimuvatele asendustele.

Esmalt peavad viie päeva jooksul (neljapäeva õhtuks) teatama need, kes on valimistulemuste väljakuulutamise ajal riigikogu liikme tööga ühitamatus ametis, kas nad soovivad asuda tööle riigikokku või jätkavad senisel töökohal.

Riigikogu liikme staatuse seaduse kohaselt on riigikogu liikme ametiga ühitamatud sellised ametid, mis on vastuolus võimude lahutuse põhimõttega või võivad teisiti tekitada riigikogu liikme jaoks huvide konflikti. See tähendab, et riigikogu liikmel on oma mandaadi ajal keelatud olla avalikus teenistuses, sealhulgas ka teiste riikide, Euroopa Liidu institutsioonide või asutuste ega ka rahvusvaheliste organisatsioonide teenistuses. Samuti ei tohi riigikogu liige olla Euroopa Parlamendi liige ega oma volituste ajal tegutseda advokaadi, notari, kohtutäituri ega vandetõlgina ning riigikogu liige ei või olla ka riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht ega juhatuse liige.

Euroopa Parlamendi saadikud ei tule riigikokku

Riigikogu valimistel kandideeris seitsmest Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikust kuus – ainsana loobus sellest Andrus Ansip (Reformierakond) – ning neist viis osutus valituks ka riigikokku. Eesti parlamenti ei pääsenud Sven Mikser (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE).

Kõik viis Eesti eurosaadikut on ka teatanud, et jätkavad Strasbourgis ja Brüsselis ning jätavad oma riigikogu koha asendusliikmele.

Vabariigi Valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja kohaselt on Urmas Paeti (Reformierakond) asendusliige Eero Merilind, Yana Toomil (Keskerakond) Aleksei Jevgrafov, Jaak Madisonil (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) Kalle Grünthal, Marina Kaljurannal (SDE) Tiit Maran ning Riho Terrasel (Isamaa) Mart Maastik.

Esimese nelja eurosaadiku asendusliige pärineb valimisringkondades valituks osutunud kandidaatide asendusliikmete nimekirjast ehk ta on kandideerinud samas ringkonnas, kus poliitik, kelle asemel ta riigikokku saab. Valimisringkonnas registreeritakse asendusliikmeks valimata jäänud kandidaadid, kellele antud häälte arv on vähemalt 10 protsenti oma ringkonna lihtkvoodist. Isamaal sellist Tallinna Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe valimisringkonnas, kus kandideeris Terras, ei olnud ning seega läheb tema asemele üleriigiliselt valituks osutunud kandidaatide asendusliikmete nimekirjas esimesel positsioonil olev Maastik, kuna tema on Isamaa üleriigilises asendusliikmete nimekirjas esimene.

Riigikogu valimise seaduse kohaselt registreeritakse kompensatsioonimandaadi alusel valituks osutunud kandidaatide asendusliikmeteks valimata jäänud kandidaadid, kellele antud häälte arv on vähemalt viis protsenti oma ringkonna lihtkvoodist, erakonna üleriigilises nimekirjas määratud järjestuses ja seejärel ülejäänud sama erakonna valimata jäänud kandidaadid reastatult valimisringkonna lihtkvoodist arvutatud häälteprotsendi suuruse järgi. Kui kandidaatide häälteprotsent on võrdne, siis paigutatakse ettepoole kandidaat, kes paiknes erakonna üleriigilises nimekirjas eespool.

Omavalitsusjuhtide otsused veel tulemata

Omavalitsusjuhtidest on riigikogu liikme kohast loobunud juba keskerakondlasest Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kelle asendusliikmeks saab Keskerakonna üleriigilisest asendusliikmete nimekirjast esimesel positsioonil asuv Kersti Sarapuu. Keskerakonnast said 2. valimisringkonnast riigikokku küll ka Vladimir Svet, Aleksandr Tšaplõgin, Maria Jufereva-Skuratovski ja Tõnis Mölder, kuid ühtegi ringkonna asendusliiget Keskerakonnal seal ei ole.

Samuti riigikokku valituks osutunud Tallinna abilinnapead Vadim Belobrovtsev ja Vladimir Svet ei ole veel oma otsust teatanud.

Tõenäoliselt jätkab Tartu linnapeana ka Reformierakonna liige Urmas Klaas, kelle asendusliikmeks riigikogus saab Tartu linna valimisringkonna esimene asendusliige Margit Sutrop.

Samas Võru linnapea Anti Allas (SDE) on teatanud, et otsustas minna riigikokku ja Võru linnavolikogul tuleb leida uus linnapea.

Lahkuva valitsuse ministritele on korraks vaja riigikokku asendusliikmeid

Väga lühikeseks ajaks on asendusliikmeid vaja viimaseid päevi ametis oleva valitsuse ministritele, kes riigikokku pääsesid ning kes eeldatavasti uuesti ministriks ei saa.

Nii näiteks on praeguses Kaja Kallase valitsuses ministrid Isamaast riigikokku valitud Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas ja Riina Solman. Nende asendusliikmed saavad riigikokku ainult kuni selle ajani, kui Kallase praegu moodustatav valitsus SDE ja Eesti 200-ga ametisse astub ning nemad ministriametist vabanevad. Üleriigilise asendusliikmete nimekirja kohaselt on Isamaal Mart Maastiku järel kolm järgmist kandidaati Lea Danilson-Järg, Kristjan Järvan ja Raivo Aeg.

Sarnaselt Isamaaga tuleb asendajad leida ka Reformierakonnast riigikokku pääsenud praegusetele valitsuse liikmetele Kaja Kallasele, Hanno Pevkurile, Urmas Kruusele, Signe Riisalole ja Annely Akkermannile ning sotsiaaldemokraatide ministritest Riina Sikkutile, Madis Kallasele ja Lauri Läänemetsale.

Praegu ei ole veel teada, kes neist peale Kaja Kallase uues valitsuses jätkab ning kes peab piirduma tööga riigikogus.

Samuti ei ole teada, kes riigikokku saanud uue koalitsiooni poliitikutest ministriteks saavad ning kellele pärast seda on vaja asendusliige leida. Teada ei ole ka, millal uus valitsus ametisse astub.

President Alar Karis kutsus riigikogu uue koosseisu kokku 10. aprilliks.

Valimisteenistusest öeldi esmaspäeva lõunal ERR-ile, et nendeni on jõudnud ainult kolm riigikogu kohast loobumise avaldust Eesti eurosaadikutelt.