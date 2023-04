Märts toidupoodides: hinnatõusuhoog raugeb väga visalt

Kui elektri ja gaasi hind on pärast tormilist aastat langenud tagasi madalamale tasemele, siis toiduainete hind võrreldavas tempos ei odavne, näitab konjunktuuriinstituudi hinnainfo.

Aastavõrdluses on langenud ainult mõne üksiku toote hind ja langus on olnud minimaalne. Samas näitab veebruari ja märtsi hindade võrdlus, et osa hindu on viimasel kuul hakanud vaikselt allapoole tulema.

Märtsi suurim kerkija oli aastases võrdluses suhkru hind, mis on juba pikemat aega olnud üks peamisi kallinejaid. Võrreldes veebruariga maksis suhkrukilo märtsis siiski kaks senti vähem.

Silmapaistev on olnud ka saia kallinemine, sest kui eelmise aasta märtsis sai selle kilo kätte 1,92 euroga, siis tänavu maksis see 3,05 eurot ehk hind tõusis 59 protsendi võrra. Leiva hind on samal ajal tõusnud 37 protsenti. Mõlema hind on tõusnud ka viimase kuuga: sai oli märtsis 18 senti ja leib 10 senti kallim kui veebruaris.

Nisujahu hind on aastaga kasvanud üle 60 protsendi, viimase kuuga kerkis selle hind veel kahe sendi võrra ja kilo maksab praeguseks 1,38 eurot. Kaerahelbed, mille aastane hinnatõus oli üle 37 protsendi, odavnesid viimase kuuga ühe sendi võrra kilogrammist.

Hind tõusis aastavõrdluses kõigil lihatoodetel, kuid hinnatõusuveduriks oli jätkuvalt kodune hakkliha. See maksis märtsis 46 protsenti rohkem kui aasta eest, kuid veebruariga võrreldes oli hind ühe sendi võrra langenud. Kondita veiseliha hind tõusis samal perioodil 45 protsenti, viimase kuuga lisandus kilohinnale 11 senti.

Erandlik oli teiste lihatoodete seas keeduvorst: selle kilohind on aastaga küll 16 protsenti kallimaks läinud, aga märtsis oli 41 senti odavam kui veebruaris.

Nii seakarbonaad kui kondita sealiha olid 2022. aasta märtsist alates ligi veerandi võrra kallinenud ning hinnalisa tuli veidi ka viimase kuuga. Sea ribiliha ja importbroiler kallinesid aastaga üle 30 protsendi, kusjuures ribiliha kilohinnale lisandus ka viimase kuuga 89 senti. Veelgi enam ehk ligi 42 protsenti tõusis kohaliku broileri hind.

Ka viinerite hind tõusis aastaga 26 protsenti ja viimase kuuga lisandus sellele 14 senti.

Kalatooted pole samuti hinnatõusust puutumata jäänud, ehkki nende hind kõigub kuust-kuusse üsna palju nii üles- kui allapoole. Jahutatud ahven paistis silma 104-protsendilise hinnatõusuga: mullu märtsis maksis ahvenakilo 6,08 eurot, nüüd aga 12,39 eurot. Ka veebruari hinnaga võrreldes kasvas ahvena hind 48 protsendi võrra.

Jahutatud forell on aastatagusest ligi veerandi võrra kallim ning hind tõusis ka möödunud kuu jooksul 13 protsenti.

Jahutatud lõhe kilohind, mis kallines aastaga 11 protsenti, muutus kuu jooksul aga 14 senti odavamaks. Lõhefilee kilo maksis samal ajal 19 protsenti rohkem kui veebruaris.

Ükski piimatoode pole aastaga odavamaks muutunud. Kõige tagasihoidlikum kallineja on olnud kilepakis keefir "kõigest" 19-protsendilise hinnakasvuga, kuid üle 40 protsendi on kerkinud piima ja kohvikoore hind, hapukoor maksab 2022. aasta märtsist 50 protsenti rohkem ning kodujuustu ja või saab kätte 26 protsenti kallima kilohinnaga.

Mikroskoopilist langust on siiski märgata veebruari ja märtsi hindu kõrvutades: nimelt maksis kilepakis keefir veebruaris 90 senti ja märtsis 89 senti ning ka hapukoore kilohind tuli kolm senti allapoole. Kohvikoore hind kuuga ei muutunud. Ülejäänud piimatooted läksid kuuga siiski kallimaks, ehkki hinnatõus jäi keskmiselt paari protsendi piiresse.

Ka munade kategoorias on hinnatõusutorm vaibunud. Aastavõrdluses on kallinemine olnud märkimisväärne: importmunad maksavad 53 protsenti enam kui aasta eest, kohalikud munad saab kätte 36 protsenti kallima hinnaga.

Viimane kuu tõi aga ka munade hinna osas languse, ehkki pea märkamatus suurusjärgus: kümnene karp kohalikke mune maksis märtsis ühe sendi vähem kui veebruaris. Importmunad jätkasid kallinemist ja maksid kaks senti enam kui kuu eest.

Köögiviljadest on enim kallinenud mugulsibul, mis maksab aastatagusest lausa 75 protsenti rohkem: selle kilohind on tõusnud 89 sendilt 1,03 euroni. Seejuures on mugulsibul 16 protsendi võrra kallinenud ka viimase kuuga.

Porgandikilo on aastaga kallinenud 22 protsendi ja importtomati kilo 27 protsendi võrra. Samas maksab porgand kuutagusega võrreldes nüüd neli senti vähem, tomati hind on aga tõusnud 80 sendi ehk rohkem kui veerandi võrra.

Kartuli kilohind pole aastaga märkimisväärselt muutunud, mullu märtsis maksis see 90 ja nüüd 92 senti, aga kui veebruariga võrrelda, oli selle kilohind neli senti soodsam.

Kõige rahakotisõbralikumas suunas on liikunud peakapsa hind: möödunud aastal maksis selle kilo 56 senti, veebruaris 62 senti ja nüüd 51 senti. Aastaga on selle hind seega langenud üheksa ja kuuga 18 protsenti.