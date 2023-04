Läänemets: maksumuudatustest rääkides unustatakse alampalga tõus

Läänemetsa sõnul ei ole kriitika koalitsioonileppe vastu üllatav, kuna sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed ühena vähestest juhtisid enne valimisi tähelepanu riigi eelarveolukorrale. "Meie sõnum oli, et miljardit eurot riigieelarvest ei ole võimalik kärpida ja mingeid maksumuudatusi on vaja," ütles ta.

Maksuküüru kaotamine ja käibemaksu tõus löövad enim vaesemat elanikkonda, kuid Läänemetsa sõnul unustatakse selle juures plaanitav alampalga tõus. "Alampalk tõuseb 60 protsenti järgmise nelja aasta jooksul, see sisuliselt peaks olema rohkem kui nende maksumuudatuste mõju kokku," ütles ta.

Läänemets tunnistas, et tulumaksu ühtlustamine soosib eelkõige jõukamat elanikkonda. "Me peame tervikut vaatama. Meil oli võimalik teatud asjadega nõustuda selles koalitsioonis, kui meil on võimalik ära teha muud teemad, mis vähendavad ebavõrdsust."

Seni on alampalka tõstetud koostöös tööandjate ja ametiühingutega ning Läänemetsa sõnul on ka edaspidi plaanis kolmepoolne kokkulepe. "Loodan, et saame selle ära teha, see oleks põhimõtteline muutus Eestis jõukuse ümberjagamisel. Ei ole enam tulevikus neid inimesi, kes ebanormaalselt vähe palka saavad oma suure töö eest," ütles Läänemets.

Senine suhtlus sotsiaalpartneritega annab Läänemetsa sõnul lootust uskuda võimalusse alampalga tõstmiseks.

"Meie hinnangul midagi on maksuküüru kaotamise vastu vaja, see peab olema piisavalt tugev ja kui see ei ole alampalk, siis on keeruline ka maksuküüru muudatust ära teha. Alampalgal on lisaks veel mõned positiivsed asjad – ta on riigieelarvesse tulumeede, 40 miljonit nii riigile kui ka kohalikele omavalitsustele. Teiseks on see põhimõtteliselt üks selle koalitsiooni üks ainukesi asju, mis suurendab ka pensionit, sest mida suurem on maksulaekumine, seda suurem on ka pension," rääkis Läänemets.

Automaksu teemal ütles Läänemets, et ühelt poolt on oluline soosida keskkonnasõbralikke liikumisviise, kuid samal ajal on oluline, et väiksema sissetulekuga ja maapiirkondades elavad inimesed ei kannataks. Selle sisustamine jääb aga rahandusministeeriumi ülesandeks.