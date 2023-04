Kuidas mõjutavad maksumuudatused üksikema ja OÜ-tajat?

Erinevad leibkonnad võivad plaanitavatest uue valitsuse maksumuudatustest võita ja kaotada – kõik sõltub sellest, kui suur on palk ja tarbimine, mitu last kasvab peres, kas on autosid ja kui palju maksud reaalselt suurenevad. Toome kuus väga erinevat näidet.

Uus koalitsioon plaanib mitut maksumuudatust. Suurimad neist üleüldise 700 euro suuruse tulumaksuvabastuse kehtestamine koos tulumaksu tõstmisega 20 protsendilt 22 protsendile ja käibemaksumäära tõstmine kahe protsendipunkti võrra samuti 22 protsendile.

Koalitsioon plaanib küsida autode eest maksu, tõsta alkoholi- ja tubakatoodete aktsiise, kaotada kodulaenude intresside ja teise ning kolmanda lapse tulumaksutagastuse, vähendada suurperetoetust ja võimaldada kohalikel omavalitsustel kohalikke makse kehtestada. Lisaks on kavas ka muid väiksemaid makse tõsta.

Kõigi maksude kohta ei ole veel selge, mis ja kui palju muutub, kuid mõningaid arvutusi on võimalik teha. Järgnevalt kalkuleerime mõne leibkonna näitel, kui palju maksumuutused võivad hakata inimesi mõjutama. Siinkohal on arvestusest väljas alkoholi tarbimine, mis võiks näiteks aktsiisi 20-protsendilise tõstmise puhul viia keskmise Eesti inimese rahakotist kuus ligi viis eurot, või ka kodualuse maamaksu vabastuse võimalikku kaotamist, millest ei ole veel kuigi palju infot.

Leibkond 1: ema ja laps. Elavad Tallinnas üürikorteris, autot ei ole, palgatulu brutos 1300 eurot, lisandub lapsetoetus 80 eurot kuus ja teise vanema makstav elatisraha 250 eurot kuus.

Sellise leibkonna kogutulu kasvaks plaanitud muudatustelt 12 euro võrra kuus 1461 euroni. Eeldades, et leibkond põhimõtteliselt oma sissetuleku (millest on maha lahutatud eraisikule tasutav korteriüür summas 300 eurot kuus) ka Eestis ära tarbib, hakkab see leibkond maksumuudatuste tõttu maksma juurde ligi 18 eurot käibemaksu kuus. Kokku suureneb leibkonna 1 maksukulu plaanitavatest muudatustest ligi kuue euro võrra kuus ehk 70 eurot aastas.

Leibkond 2: kaks abielus vanemat ja kaks last. Elavad Viimsis laenuga ostetud korteris, peres on üks auto, kummagi täiskasvanu palk 2000 eurot kuus, millele lisandub lapsetoetus 80 eurot lapse kohta.

Tulumaksu muudatusest võidab leibkond kokku kuus 202 eurot. Sellest võidust tuleb tulevikku vaatavalt maha võtta kodulaenu intressid summas 10 eurot kuus ehk kummagi partneri kohta 60 eurot aastas. Leibkond kaotab ka teisest lapsest makstava tulumaksutagastuse, aastas 369,6 eurot ehk 30,8 eurot kuus.

Automaksu suurus ei ole veel teada, aga siin näites eeldame 140 euro suurust aastamaksu ehk 11,7 eurot kuus. Eelduslikult tarbib leibkond 2 Eestis 2600 euro ulatuses kuus, selle summa sees ei ole laenumakseid elupinnalt, sääste ega ka välismaal tarbitut. Kokku suureneb leibkonna 2 käibemaksukulu kuus 35,5 eurot. Summaarselt võidab leibkond 2 kuus 114 eurot ehk aastas 1368 eurot.

Leibkond 3: kaks vanemat, neli last, elavad oma laenuta kinnisvaral maapiirkonnas. Peres on kaks autot. Vanemate palgad on ühel 1700 eurot ja teisel 1200 eurot, millele lisanduvad peretoetused ehk esimeselt kahelt lapselt 80 eurot, järgnevalt kahelt 100 eurot ja lasterikka pere toetus 650 eurot.

Praegu on leibkonna 3 netosissetulek 3435 eurot. Uus koalitsioon on lubanud vähendada lasterikka pere toetust, vähenduse mahuna on välja käidud 200 eurot. Seega sellise leibkonna muudatuste järgne netosissetulek võiks olla 3298 eurot ehk 137 eurot praegusest vähem. Lisaks ei saaks leibkond 3 enam lapse ülalpidamise tulumaksuvabastust, 609,6 euro ulatuses aastas, ehk 50,8 eurot kuus. Autodelt võiks tasuda automaksu näiteks 23,3 eurot kuus.

Käibemaksu puhul eeldame, et pere kasutab oma sissetulekust aastas 36 000 eurot, selleks et osta Eestis kaupu ja teenuseid. See tähendaks, et kuiselt tuleks sellel leibkonnal kuus maksta käibemaksu 41 eurot rohkem. Kokku kaotaks leibkond 3 plaanitud muudatustest kuus 252 eurot ehk aastas 3025 eurot.

Leibkond 4: üks vanem ja kolm last, autot ei ole, elatakse endale kuuluval pinnal. Sissetulekud töisel vanemal 900 eurot, elatisraha kolmelt lapselt kokku 500 eurot, millele lisanduvad kokku peretoetused summas 260 eurot ja suurpere toetus 650 eurot.

Leibkonna netosissetulek on praegu 2235 eurot. Kui eeldada, et alampalk tõuseb tõepoolest 1200 eurole (ja vanema töökoht säilib), aga samas suurpere toetus väheneb 200 euro võrra, siis leibkonna 4 netosissetulek kasvab 31 euro võrra kuus. Samas kaotab leibkond senise laste tulumaksutagastuse, arvutuslikus summas 42,7 eurot kuus.

Eeldades, et leibkond kasutab Eestis tavapärase käibemaksu määraga maksustatud kaupade ja teenust tarbimiseks sissetulekust 2000 eurot kuus, siis leibkonna käibemaksukoormus kasvaks kuus 27 euro võrra. Kokku kaotaks leibkond 4 maksumuudatustest 39 eurot kuus ehk ligi 469 eurot aastas.

Leibkond 5: kaks vanemat ja üks laps, elavad Tallinnas eluasemelaenuga soetatud elupinnal. Sissetulekud täiskasvanutel on palgana 7000 eurot kuus ja 5000 eurot kuus, millele lisandub lapsetoetus 80 eurot kuus. Leibkonnas on kaks autot.

Leibkonna netosissetulek kasvab maksumuudatuste tulemusel 77 euro võrra kuus 9411 euroni. Eeldame, et abielus kooselavad vanemad ei ole, seega kodulaenu intresse saab vaid üks leibkonna liige seni maha arvata, mistõttu selle kadumine viib leibkonnalt arvutuslikult vaid viis eurot kuus. Automaksult kaotab leibkond veel 23,3 eurot.

Kui eeldada, et leibkond tarbib Eestis tooteid ja teenuseid arvutuslikult 5000 euro eest kuus, siis leibkonna käibemaksu kulu kasvaks muudatuste järel 68 euro võrra. Kokku kaotaks leibkond 5 maksumuudatustest 19,6 eurot kuus ehk 236 eurot aastas.

Leibkond 6: üks täiskasvanu, üksikettevõtja, ettevõtte käive 250 000 eurot aastas, maksab endale palka 1000 eurot kuus, elupind ettevõtte nimel, auto ettevõtte nimel.

Leibkonna 6 puhul netosissetulekut arvutada on keerukam, sest kõikvõimalikud ristotstarbelised ostud kantakse ettevõtte kuludeks. Samas plaanitavad muudatused sunnivad mõneti kulusid suurendama. Nimelt kui täna peab leibkond 6 enda ettevõttest peamiselt haigekassa jaoks makstava palga pealt tasuma makse kokku 436 euro jagu kuus, siis pärast alampalga tõstmist on tarvis maksta 113,6 eurot kuus rohkem. Kuivõrd elukoht on leibkonnal 6 ettevõtte bilansis, siis kodulaenu intresside kaotamine leibkonda 6 ei puuduta. Automaksu tõenäoliselt tuleb küll tasuda ja sealt kaotab leibkond arvestuslikult 11,7 eurot kuus, siiski ettevõtte kuludena.

Käibemaksu muutus leibkonda 6 väga palju ei mõjuta (sest enamik kulusid on ettevõtte alt tehtud) kuid arvestuslikult võib sinna paigutada enda töötasuna makstu ehk siis eelnevalt 150 eurot ja pärast muudatusi 190 eurolt kuus. Kaotus oleks seega 40 eurot kuus. Kokku viivad plaanitavad muudatused leibkonnalt 6 igal kuul 165 eurot ehk 1984 eurot aastas, mis on peamiselt seotud alampalga kasvuga.