69 protsenti prantslastest kahetseb Macroni tagasivalimist presidendiks

Aasta peale Prantsusmaa presidendivalimisi kahetseb 69 protsenti prantslastest Emmanuel Macroni tagasivalimist presidendiks. Samas arvas 30 protsenti, et Prantsusmaa on saanud kasu Macroni tagasivalimisest, teatas Prantsuse BFMTV enda tellitud küsitlusuuringule tuginedes. Macronis on pettunud 66 protsenti inimestest. Viimati oli nii suur osakaal prantslastest Macronis pettunud kollavestide protestide toimumise ajal, mil sama arvas 69 protsenti prantslastest.

Kui inimestelt küsiti, mis sõnad seostuvad neile Prantsuse riigipeaga, siis kõige enam mainiti sõna erimeelsus (44 protsenti vastanutest arvas sedasi), millele järgnes sõna pettumus (42 protsenti), viha (39 protsenti), vaenulikkus (26 protsenti). Negatiivsed sõnad seostuvad Macroniga märksa enam kui positiivsed. Näiteks mainis vaid 13 protsenti prantslastest, et tunneb Emmanuel Macroni vastu austust, 10 protsendi jaoks seostab riigipeaga sõna toetus ning rahulolu ja sümpaatia seondub riigipea jaoks seitsme protsendi vastanute jaoks.

Lisaks on 40 protsenti Macroni valijatest temas pettunud. Tervelt 90 protsenti Prantsuse vasakradikaalse presidendikandidaadi Jean-Luc Mélenchoni ja paremradikaalse Marine Le Peni valijatest on Macronis pettunud.

Suur enamus küsitlusuuringule vastanutest ei ole Emmanuel Macroni tööga rahul mitmes eri poliitikavaldkonnas. Näiteks 79 protsenti valijatest peab Emmanuel Macroni tegutsemist tervishoiusektoris mitterahuldavaks. Sarnased pahameeleprotsendid on ka hinnangus tööle haridusvaldkonnas, avaliku raha kasutamisele, immigratsioonile, võitlusele sotsiaalse ebavõrdusega ning keskkonnaga. Samas ainult 60 protsenti prantslastest ei olnud rahul Macroni välispoliitilise tööga.

Küsitlusuuringu valimis oli 1002 inimest ning see tehti veebis 22. aprillist 24. aprillini. Eraldiseisvalt teatas BFMTV hiljuti ühele teisele küsitlusuuringule tuginedes, et Emmanuel Macroni vastuolulise pensionireformi tõttu on riigis Marine Le Peni toetus tõusnud rekordkõrgele tasemele. Pensionireformi tõttu toimusid Prantsusmaal ka ulatuslikud protestid.