Oluline 4. mail kell 6.24:

- Krasnodari krais rünnati taas droonidega Vene naftataristut;

- Kiievit rünnati droonide ja rakettidega ning üle riigi oli õhuhäire;

- Zelenski on Hollandis ja peaks külastama Rahvusvahelist Kriminaalkohut;

- Kiievis testitakse Iisraeli õhuhäiresüsteemi.

Krasnodari krais rünnati taas droonidega Vene naftataristut

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et öösel rünnati droonidega Ilskõ naftarafineerimistehast Krasnodari krais. Droonirünnaku tõttu puhkes naftarafineerimisetehases tulekahju, mis suudeti hommikuks kustutada. Ka eile toimus droonirünnak Krasnodari krais, mis põhjustas põlengu naftadepoos Volna küla lähistel.

Ukraina tavaliselt Venemaa pinnal ja Krimmis toimuvaid rünnakuid avalikult ega ametlikult omaks ei võta.

Kiievit rünnati droonide ja rakettidega ning üle riigi oli õhuhäire

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko teatas neljapäeva hommikul, et Ukraina õhutõrje suutis öösel Kiievi kohal kõik droonid ja raketid alla tulistada. Esialgsetel andmetel ei ole Kiievis rünnaku tõttu keegi viga saanud ning ükski elamu ega taristuobjekt pole saanud kannatada.

Neljapäeva varahommikul algas mitmes Ukraina oblastis õhuhäire. Ukraina pealinnas Kiievis oli kuulda mitmeid plahvatusi. Üks The Kyiv Independenti ajakirjanik kinnitas, et Kiievis oli kuulda kaht valju plahvatust. Kiievi linna sõjalise administratsiooni teatel töötab linna kaitseks õhutõrje. Valjust plahvatusest ja õhutõrje töö tõttu millegi allakukkumisest teatas ka Kiievi majanduskooli direktor Tõmifi Mõlovanov.

There we loud - and I mean loud explosions in Kyiv. I never wake up anymore, but this time I jumped up in my bed. This was air defense and then I saw a burning piece of something falling from the sky over downtowns. Reports are that these are Shaheed drones. Now I can't sleep.