Nädalavahetus on jahe, kuid kuiv

Kui viimastel päevadel on mitmel pool Eestis vihma, lörtsi ja lundki sadanud, siis edaspidi on oodata kuivemaid päevi.

Laupäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning mandri idaosas võib sadada vähest lund või lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni -5, rannikualadel on pisut soojem ehk kuni +3 kraadi.

Hommikul on taevas selge või vähese pilvisusega ning sadu oodata pole. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval on Lõuna-Eestis pilves selgimistega, Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhusooja on 4 kuni 9 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib vahelduv pilvisus ning kuiv ilm. Jahedam on ööpäev veel pühapäeval, mil öösel näitab termomeeter miinuskraade, päeval tõuseb 6 ja 12 plusskraadi vahele.

Ööl vastu esmaspäeva on keskmine õhutemperatuur veel 0 kraadi, pärast seda kerkib juba kõikjal plusspoolele. Sama trendi järgivad ka päevased temperatuurid. Esmaspäeva päeval on õhusooja keskmiselt 13, teisipäeval ja kolmapäeval juba 15 kraadi.