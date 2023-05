Michal: Tallinna liiklusvaldkond on tervikuna halvasti juhitud

Kui Tallinna teatel ei saa linn seaduse järgi piirata võrguvaldajatega seotud liikluspiiranguid, siis kliimaminister Kristen Michali sõnul ei ole see varem seganud linna ja ettevõtteid läbirääkimistes teetöid planeerimast ning praeguste piirangute taga on linna kehv juhtimine.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles intervjuus ERR-ile, et linn saaks teetöödeaegse liikluse korraldamisel paremini talitada, kuid Liivalaia tänava planeeritud sulgemised on seotud Utilitase kavaga rajada sinna kaugkütte ja -jahutuse torustikud, mida linn seaduse järgi võrguvaldajale keelata ei saa.

Michali sõnul on probleem Tallinna linnavalitsuses. "Ma ütlen pikaajalise Tallinna volikogu liikme ja Tallinna linna töökogemusega, et ainus, mis on seadusega piisavalt reguleerimata, on see, et Tallinna linnavalitsuses töötaksid kompetentsed inimesed," ütles ta.

Et linn ei suuda liiklust põhimagistraalide sulgemisel ümber korraldada, oli Michali sõnul ette näha. "Tänane Tallinna sagimine reedab seda, et kogu transpordivaldkond ja liikuvusvaldkond tervikuna on halvasti juhitud. Kui nad vajavad abi, nõu, võiksid nad endale otsida inimesi appi erasektorist, riigiametitest," rääkis ta.

"Kui on nüansse, mida on vaja ettevõtetega kooskõlastada, seda nad kindlasti suudavad. Ei ole neid seganud ka varem neid tööteid planeerimast. Pigem see tänane on ikkagi märk sellest, et Tallinnat juhitakse võib-olla ainult ühest kabinetist. Eelmine aasta näiteks ehituse või planeerimisvaldkonnas suudeti Tallinnas ära teha ainult kaheksa detailplaneeringut. Ega see juhtimine Tallinnas korras ei ole," ütles Michal.

Linna teatel ei ole võimalik teha teetöid õhtuti ega nädalavahetustel, kuna see rikub kesklinna elanike öörahu. Michali sõnul on öörahu oluline printsiip, kuid pealinn annab oma andmetel aastas välja ligikaudu paarsada öötööluba kohtades, kus sõidab ühistransport või on vaja töid kiiremini teha.

"Eks see nõuab enam personali, keerulist ettevõtmist ja loomulikult segab ka elanike unerahu, nii et kõiki selliseid otsuseid tuleb alati hoolega kaaluda, teetöid ka ajastades ja võimalikke leevendusmeetmeid valides," sõnas minister.

Tallinna linnaruum tuleks moodsa liikuvuse mõttes tervikuna ümber kujundada ja erineva liikumiskiirusega liiklejad lahku viia, märkis Michal. Samuti tuleb tema hinnangul teetööde planeerimisel vaadata, et ei tekiks isoleeritud kohti, kus ühistranspordi kasutajad peavad istuma pudelikaelade tõttu ummikus.