Venemaa tegi öösel Ukrainale raketirünnaku

Oluline 18. mail kell 11.04:

- Krimmis toimus Simferopoli raudteel plahvatus;

- Ukraina väitel tulistati alla 29 Vene raketti 30-st;

- Hiina rahualgatuse eriesindaja kohtus Zelenskiga;

- Mitmel pool Ukrainas oli öösel kuulda plahvatusi;

- Rootsi õpetas Ukrainale vastupealetungiks välja brigaadi;

- EL tahab suurendada Euroopa rahurahastut Ukraina relvastamiseks;

- Patriot õhutõrjesüsteemi kahjustused olid minimaalsed;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 32 suurtükisüsteemi.

Krimmis toimus Simferopoli raudteel plahvatus

Krimmi poolsaarel Simferopoli piirkonnas toimus raudteel plahvatus, mistõttu sõitis rong viie vaguniga rööbastelt maha. Simferopoli ja Sevastopoli vahel on intsidendi tõttu ajutiselt peatatud elektrirongide liiklus. Väidetavalt on lõhkekeha tekitatud auk 15 meetrit lai ja kaks meetrit sügav ning raudteest sai kahjustada 50 meetrit pikk lõik.

Ukraina väitel tulistati alla 29 Vene raketti 30-st

Ukraina õhuväe teatel hävitas õhutõrje 30-st Vene raketist 29 eilsest õhtust kella üheksast kuni neljapäeva hommiku kella 5.30ni. Nendest rakettidest 22 oli Kh-101/Kh-555. Musta mere laevadelt tulistati Ukraina suunas kuus Kalibr raketti ning maapealsetest raketikompleksidest kaks Iskander raketti. Samuti tulistati alla kaks Shahed-136/131 hulkurdrooni ning kaks Vene luuredrooni.

Hiina rahualgatuse eriesindaja kohtus Zelenskiga

Hiina valitsuse eriesindaja Li Hui kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning kinnitas, et Ukrainas toimuvale "kriisile" ei ole imerohu, kuna sõja lõpp vajaks tingimusi relvarahuks ja rahukõnelusteks, vahendas Bloomberg.

Li Hui sõnul aitab Hiina Ukrainat oma võimete kohaselt. Hiina välisministeeriumi teates ei täpsustatud, et kuidas Volodõmõr Zelenski Li ettepanekule vastas. Ukraina kinnitas varem, et Li kohtus teisipäeval ja kolmapäeval Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga. Ukraina välisministeerium teatas varem, et Ukraina ei kavatse aktsepteerida ettepanekuid, mille kohaselt peaksid nad loobuma enda territooriumist või lõppeks sõda külmunud konfliktiga.

Kiievi kohal hävitati kõik Vene õhusihtmärgid

Kiievi linna võimude teatel tulistati linna kohal alla kõik Venemaa poolt välja tulistatud raketid ja droonid. Alates mai algusest on see juba üheksas järjestikuna Vene õhurünnak Ukraina pealinna vastu. Seekordne rünnak tehti Kaspia mere piirkonnast pärit strateegiliste pommitajatega, mis tulistasid Ukraina pihta tõenäoliselt X-101/555 tüüpi rakette.

Mitmel pool Ukrainas oli öösel kuulda plahvatusi

Üle Ukraina oli alates kella neljast hommikul õhuhäire. Kiievi linna võimud palusid inimestel varjuda. Ukraina meedia teatel oli kell 4.36 kuulda plahvatusi Vinnõtsjas Lääne-Ukrainas. Hiljem kinnitas Vinnõtsja oblasti juht Serhi Borzov, et oblastis teeb oma tööd õhutõrje. Kell 4.55 oli kuulda plahvatusi samuti Lääne-Ukrainas asuvas Hmelnõtskõi oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Kell 5.03 oli plahvatusi kuulda ka Ukraina pealinnas Kiievis, teatas Suspilne oma korrespondentidele tuginedes. Linnavõimude teatel teeb õhutõrje oma tööd.

Kiievi linnapea Vitali Klõtškõ sõnul on mitmes linna piirkonnas kukkunud alla õhulahingu tõttu rusud ning see põhjustas Darnõtskõi piirkonna garaažikompleksis põlengu.

Vene raketid tabasid öösel ka üht tööstusrajatist Odessas, mistõttu hukkus inimene ja kaks turvatöötajat sai viga. Ukraina väitel tulistati enamus Vene rakette mere kohal alla, vahendas Suspilne.

Rootsi õpetas Ukrainale vastupealetungiks välja brigaadi

Briti lehe The Times andmetel õpetasid Rootsi relvajõud Ukraina tarbeks välja brigaadi, mis on relvastatud Leopard tankide, Rootsi CV-90 lahingumasinate ja Rootsi enda Archer suurtükisüsteemidega. Rootsi SVT kinnitas oma allikatele tuginedes The Timesi väiteid. Rootsi relvajõud pole Ukraina brigaadi väljaõpetamist ega relvastamist ei kinnitanud ega eitanud.

Uue brigaadi suurus pole päris selge, kuid näiteks USA määratluse kohaselt on ühes brigaadis 3000 kuni 5000 sõdurit.

EL tahab suurendada Euroopa rahurahastut Ukraina relvastamiseks

Allikate sõnul tegi Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ettepaneku suurendada Euroopa rahurahastu mahtu 3,5 miljardi euro võrra, vahendas Reuters.

Ühe Reutersiga suhelnud Euroopa Liidu ametniku sõnul otsustas Borrell paluda rahastu suurendamist, kuna selle vahendid hakkavad otsa saama ning EL tahab olla kindel, et selles on veel piisavalt raha toetamaks sõjalist abi kolmandatele riikidele, sh Ukrainale.

Euroopa rahurahastu kaudu on Ukrainale antud 4,6 miljardi euro eest sõjalist abi. Rahastu on Euroopa Liidu eelarvest eraldiseisev finantsinstrument. Rahastu suurendamise peavad heaks kiitma Euroopa Liidu liikmesriigid.

Maxari satelliitpildid Bahmutist, milles parempoolses on näha sõjakahjusid maikuu keskpaiga seisuga Autor/allikas: SCANPIX/Satellite image ©2023 Maxar Technologies/AFP

Venemaa tahab rahastada sõda erimaksuga söögikohtadele ja klubidele

Vene Riigiduumale esitati eelnõu, mille kohaselt peaksid söögikohtade, klubide ja baaride külastajad tasuma erimaksu. Selle raha najal tahab Venemaa rahastada oma sõjategevust Ukraina vastu, vahendas Radio Svoboda.

Patriot õhutõrjesüsteemi kahjustused olid minimaalsed

Venelaste teisipäevases rünnakus said kahjustada Patrioti õhutõrjepatarei kaks komponenti, vahendas uudisteagentuur UNIAN. Ühe USA ametniku sõnul said kahjustada Patrioti kaks akugeneraatorit ja osa süsteemi elektroonikast.

Ka teised USA ametnikud kinnitasid, et kahju on minimaalne. USA saatis enda eksperdid süsteemi üle vaatama ja ei paista, et see oleks otseselt millegagi pihta saanud.

Ühe teooria kohaselt kahjustasid allakukkuva raketi rusud Patrioti komponente, kuid uuritakse ka teisi võimalikke selgitusi. Venemaa kaitseministeerium on varem teatanud, et väidetavalt tabas Patrioti raketisüsteemi Kiievis ülihelikiirusega raketisüsteemi Kinžali ülitäpne löök.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 32 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 201100 (võrdlus eelmise päevaga + 510);

- tankid 3773 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7373 (+8);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3198 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 563 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 318 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2759 (+11);

- tiibraketid 990 (+8);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6073 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 418 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.