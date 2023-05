Vene invasiooni tõttu on Ukrainas hukkunud 42 000 tsiviilisikut

Fox News teatas, et nendega suhelnud USA valitsusallikate sõnul on Ukrainas Vene invasiooni tõttu hukkunud 42 000 tsiviilisikut. Ukraina sõduritest on samade allikate sõnul hukkunud 20 000 ning Vene poole võitlejatest 50 000. Samas on sõjas haavata saanud märksa enam.

USA valitsusametnike hinnangul on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale hukkunud riigis 42 000 Ukraina tsiviilisikut, teatas valitsusallikatele tuginedes Fox News. Samade allikate sõnul on 50 000 Vene sõdurit lahingute käigus hukkunud. Ukraina sõduritest on samas hukkunud 20 000 ehk enamus Ukraina poolel sõjas hukkunutest on USA hinnangul tsiviilisikud.

Haavatuid on Vene vägede poolel hinnanguliselt 180 000 ning Ukraina poolel 15 sõjakuu jooksul 130 000. Valge Maja ja Pentagon pole neid sõjakaotuse hinnanguid ametlikult kommenteerinud. Fox News ei selgitanud, et kas need numbrid on kaotuste hinnangu alumine või ülemine piir ning kui paljud haavata saanud sõdurid pärast uuesti rindele saadeti. Lisaks hukkunud ja haavata saanud sõduritele arvestatakse sõjakaotuste hulka ka kadunuks jäänud ja deserteerunud sõdurid.

Fox News väitis lisaks, et mõned Pentagoni ametnikud olevat Ukraina vastupealetungi alguse viivituse osas frustreerunud. Valge Maja G7 kohtumise avalikus teates ei mainitud ka kevadist Ukraina pealetungi, mis USA ametnike sõnul peaks siiski lähinädalatel algama. Fox News tõi esile, et teates ei mainitud ka, et Ukraina peaks Venemaa alistama ning väidetavalt ei tohi Pentagoni ametnikud Valge Maja suuniste kohaselt kasutada sõna "võit" avalikes teadaannetes.

Lekkinud hinnangute kohaselt oli Vene poolel hukkunud kuni 43 000 sõdurit

Aprillis avalikkuse ette jõudnud Pentagoni luurelekete kohaselt oli Vene vägedest hukkunud hinnanguliselt 35 000 kuni 43 000 ning Ukraina sõduritest 15 500 kuni 17 500 sõdurit. Ukraina sõjakaotused on samade lekete kohaselt kokku vahemikus 124 500 kuni 131 000, millest haavata saanuid on 109 000 kuni 113 500. Vene poole kaotused sama allika kohaselt on 189 500 kuni 223 00, kellest haavata saanuid 154 000 kuni 180 000.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit. Ukraina kinnitas eelmise aasta augustis, et Ukraina vägede seas on hukkunuid pea 9000 sõjaväelast.

Eraldiseisvalt arvestab Vene sõjakaotusi avalike andmete abil ka Mediazona koos BBC venekeelse teenistusega. Selle hinnangu kohaselt on Venemaa 19. mai seisuga hukkunutena kaotanud 23 286 sõdurit. Mediazõna rõhutab, et kuna nad tuginevad ainult kinnitatud sõjakaotustel, siis on tegelikud Vene sõjakaotused märksa suuremad. Suurim avalike andmete põhjal kinnituse saanud kaotusi kandnud grupp on Vene vangid, kellest on tõendatult hukkunud Wagneri ridades võideldes üle 4000. Mobiliseeritud Vene sõduritest on tõendatult hukkunud 2229.

Lisaks sellele ütles mai alguses Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets, et Venemaa käes on vangis ligikaudu 20 000 Ukraina tsiviilisikut. Ukraina kadunud isikute volinik Oleg Kotenko kinnitas aprillis, et sõja tõttu on 7000 Ukraina sõdurit kadunud ning nendest 60 kuni 65 protsenti on tõenäoliselt sõjavangis.

Tollal lekkinud info kohaselt ei usu USA luure, et Venemaa suudaks enda üksuseid piisavalt tehnika ja uue isikkoosseisuga täiendada. Samas on nii Venemaa kui ka Ukraina oma lahingvõime säilitanud ning suudavad seetõttu veel pikalt sõdida.