Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Ukraina armeel on piisavalt relvastust ja kauaoodatud vastupealetung algab varsti. Ukrainaga piirneva Kurski oblasti juht Roman Starovoit väitis, et piirkonda tabas droonirünnak.

Oluline kolmapäeval, 24. mail kell 5.55:

- Budanov lubas, et Ukraina vastupealetung algab lähiajal;

- Venemaa väitis, et Kurski oblastit tabas droonirünnak;

- Leht: Venemaa valitsuse vastased rühmitused kasutasid Belgorodi oblastis vähemalt kolme USA-s toodetud sõjamasinat;

- Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi;

Budanov lubas, et Ukraina vastupealetung algab lähiajal

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Ukraina armeel on piisavalt relvastust ja kauaoodatud vastupealetung algab varsti.

"Paljud tsiviilisikud on Venemaa okupatsiooni all ja me ei saa enam aega raisata. Meil on juba relvastust ja muud varustust. Võin vaid öelda, et see vasturünnak algab varsti," ütles Budanov.

Budanovi sõnul peab riik kasutama kõiki vahendeid, et Venemaa oma territooriumilt välja ajada. Selleks on Ukrainal vaja veel rohkem laskemoona ja relvastust. Budanovi sõnul on Vene vägede võitlusvaim madal, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa väitis, et Kurski oblastit tabas droonirünnak

Ukrainaga piirneva Kurski oblasti juht Roman Starovoit väitis, et piirkonda tabas droonirünnak. Kahjustada sai elektrijaam. Kuberneri väitel jäi kolm asulat ilma elektrita, vahendas The Kyiv Independent.

Leht: Venemaa valitsuse vastased rühmitused kasutasid Belgorodi oblastis vähemalt kolme USA-s toodetud sõjamasinat

Ajalehe The New York Times andmetel kasutasid rühmitused miinivastaseid sõidukeid (MRAP - Mine-Resistant Ambush Protected). Lehe teatel on USA ainus riik, mis on Ukrainat selliste sõidukitega varustanud.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak väitis esmaspäeva õhtul, et Ukraina pole Belgorodis aset leidvate sündmustega seotud.

Esmaspäeval tungisid Belgorodi oblastisse Ukrianaga seotud üksused. Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeval, et riigi relvajõud lõid tagasi Belgoradi asulaid rünnanud võitlejate rühma. Vene võimud väitsid, et tapsid 70 võitlejat ning hävitasid neli soomusmasinat. Teisipäeva õhtul väitsid Vene võimud, et tühistasid terroritõrjerežiimi Ukrainaga piirnevas Belgorodi oblastis. Sotsiaalmeedias levivad siiski väited, et Ukrainaga seotud üksused on jätkuvalt Belgorodi oblasti territooriumil.

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi, mis sisaldab õhuseireradarisüsteemi TRML-4D ja 54 VECTOR luuredrooni, teatas teisipäeval Saksa valitsuse pressiteenistus.

Valitsuse veebilehel avaldatud postituse kohaselt on paketis ka kaks soomustatud sillaladumisseadet BIBER, kolm demineerimisseadet, kaheksa droonitõrjesüsteemi, kuus piirivalvesõidukit, viis rasket liigendveokit ja 12 haagist, kaheksa sõiduautot, 34 pikapi, 17 Zetros veoautot ja muud varustust, vahendas BNS.