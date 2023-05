Johnson üritab USA-s kindlustada vabariiklaste toetust Ukrainale

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson sõitis USA-sse, kus ta üritab kindlustada vabariiklaste toetust Ukrainale. Johnson kohtus USA-s juhtivate vabariiklastest poliitikute ning ärimeestega.

Ukraina-meelsed mõttekojad kutsusid Johnsoni Dallasesse, mis asub Texase osariigis. Ta kohtus seal vabariiklaste partei juhtivate poliitikutega. Johnson ütles, et Ameerika peab jätkama Ukraina toetamist.

"Ma lihtsalt kutsun teid kõiki üles sellest kinni pidama. See tasub pikas perspektiivis end ära," ütles Johnson.

Üha rohkem vabariiklasi arvab, et USA on andnud Ukrainale liiga palju abi. 2024. aastal toimuvad USA-s presidendivalimised. Johnson lubas Texase osariigi vabariiklastele, et Ukraina võidab sõja.

"Te panustate õige hobuse peale. Ukraina võidab, nad alistavad Putini," ütles Johnson.

Johnson külastas jaanuaris Washingtoni, kus ta kutsus Joe Bideni administratsiooni üles andma Ukrainale hävitajaid. Johnson kohtus siis ka vabariiklastest poliitikutega. Pärast seda visiiti otsustas Euroopa poliitikaanalüüsi keskus (CEPA) kutsuda Johnsoni tagasi USA-sse. Mõttekoda tahab, et Johnson teeks lobitööd ka vabariiklaste juhitud osariikides.

"Tahtsime viia selle sõnumi väljapoole Washingtoni, viia see sellistesse kohtadesse nagu Texas, et saada Ukrainale rohkem toetust," ütles CEPA juht Alina Polyakova.

Texasest saab 2024. aasta vabariiklaste presidendivalimiste peamine lahinguväli. Johnson kohtus Texases veel ka endise presidendi George W. Bushiga. Teisipäeval kohtus Johnson Texase kuberneri Greg Abbottiga.

Paljud vabariiklased muretsevad, et USA ei pööra Ukraina sõja tõttu piisavalt palju tähelepanu Hiinale. Johnson hoiatas, et Venemaa võit ohustaks ka Kagu-Aasia piirkonna stabiilsust.