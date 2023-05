ERR Brüsselis: Ekspertide hinnangul on NATO tugevam kui kunagi varem

Brüsselis kogunesid sel nädalal mitmed transatlantiliste suhete eksperdid, kelle hinnangul on NATO tugevam kui kunagi varem. Samas kardetakse, et USA presidendivalimised võivad seda ning suhtumist Ukraina sõtta muuta.

Sel nädalal räägiti Brüsseli foorumi nimelisel julgeolekukonverentsil palju Ukraina sõjast, riigi tulevikust ning USA ja Euroopa liitlassuhetest. Hinnang hetkeolukorrale oli üllatavalt roosiline. ERR-iga rääkinud ekspertide hinnangul on NATO oma ajaloo tugevaimas seisus ning mõne aasta tagune jutt selle ajusurmast on haihtunud.

USA Marshalli fondi valimiste analüütiku Rachael Dean Wilsoni hinnangul on sealsete poliitikute jaoks liitlassuhe Euroopaga muutunud märksa olulisemaks. Seda ei iseloomusta ainult president Joe Bideni tegevus, vaid ka see, et senati vabariiklaste juht Mitch McConnell osales sel aastal Müncheni julgeolekukonverentsil.

"Praegu on kongressis Ukraina suhtes kahe partei kokkulepe. On loomulikult sellest irdujaid. Aga praegu peaksid Euroopa ja meie liitlased tundma väga hästi selle osas, mida USA-s Ukraina sõjast arvatakse," lausus Wilson.

Sellega on nõus Washingtonis tegutseva väljaande Puck News ajakirjanik Julia Ioffe, kes on üle maailma tuntud Venemaa spetsialist. Kuid 2024. aasta presidendivalimiste tulemust on tema hinnangul selles kontekstis raske alahinnata.

"Need tõesti on olulised maailmale, Ukrainale ja NATO-le. Ja ma tõesti arvan, et NATO riigid peaksid olema mures, mis saab 2024. aasta novembris siis, kui Donald Trump või Ron DeSantis valitakse presidendiks. Ma arvan, et see võiks tuua väga erineva poliitika NATO, Ukraina ja Venemaa suunal," ütles Ioffe.

Samas ei pääse USA vastasseisust Hiinaga, mis aina enam pingeid tekitab. Euroopa võiks olla Ameerikale selles küsimuses liitlaseks, ent Ioffe sõnul leidub sealgi hoopis neid, kelle hinnangul võiks USA maailmaareenil vähem aktiivne olla.

"Sellist kodukootud isolatsionismi võib leida parteimaastiku mõlemalt äärelt. Eriti paremtiival praegu. See on midagi, mida Euroopa peab jälgima väga lähedalt, sest sellel on tagajärjed, kui need inimesed valitakse ametisse. Kuigi praegu on Ukraina toetamine kongressis endiselt nii-öelda peavoolu arvamus, siis äärmusvasakul ja -paremal tiival on inimesi, kes ei arva, et USA peaks nii palju raha saatma. Peamiselt on probleem jälle paremal, sest vasaktiib on joondunud," ütles Ioffe.

Seega, praeguse poliitika jätkumine oleks transatlantilisele suhtele ideaalne, ent ees ootavad siiski tormilised ajad.