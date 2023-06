ERR Helsingis: Blinkeni sõnul on Venemaa sõjas täielikult läbi kukkunud

Venemaa on agressioonisõjas täielikult läbi kukkunud kaheksal põhjusel, ütles USA välisminister Antony Blinken Helsingis peetud kõnes. Blinken rõhutas ka, et Ukraina jääb iseseisvaks ja ei saa enam kunagi Venemaa osaks.

Helsingi Raekoja suures saalis Soome Välispoliitika Instituudi kutsel kõnet pidanud Blinkeni sõnul on Venemaa läbikukkumine ilmselge.

"Kui me vaatame president Vladimir Putini pikaajalisi tahtmisi ja eesmärke, pole kahtlust, et Venemaa on praegu palju kehvemas seisus kui enne täiemõõdulist agressiooni Ukrainas, sõjaliselt, majanduslikult, geopoliitiliselt," sõnas USA välisminister.

Blinkeni sõnul on Venemaa läbi kukkunud, sest NATO idatiiva kaitset on tugevdatud, Venemaale on kehtestatud sanktsioonid, inimesed ja firmad on riigist põgenenud, rünnak on tugevdanud ukrainlaste rahvuslikku eneseteadvust ja ühtsust, samuti rahvusvahelise kogukonna toetust Ukrainale, nõrgendanud Venemaa rolli rahvusvahelistes organisatsioonides, Venemaa on kaotanud positsiooni majandusliku ja sõjalise suurvõimuna ning tema armee on jäänud nõrgemaks.

"Putin on mitukümmend aastat proovinud Vene sõjaväest teha ühte kõige tugevamat sõjaväge maailmas, arvas, et see on teiseks kõige tugevam maailmas, aga nüüd paljud ütlevad, et see on teiseks kõige tugevam Ukrainas," sõnas Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov.

Märk Venemaa läbikukkumisest on seegi, et USA välisminister ja õige pea ka president külastavad just Venemaa piirile nii lähedal asuvat Soomet, mis samal ajal on ka NATO kõige uuem liikmesriik.

"Kui president Biden tuleb siia, siis see vaid tugevdab seda sümbolismi, et vaata, sa said just seda, mida sa ei tahtnud. Kindlasti peetakse kahepoolseid kõnelusi, on palju rääkida sellest, kuidas Ukrainat toetada, mitte ainult nüüd või järgmisel kuul, vaid ka nii nagu Blinken esile tõi, ülesehitamise vormis," rääkis Soome Välispoliitika Instituudi vanemteadur Charly Salonius-Pasternak.

Samas rõhutas Blinken, et USA ei sõdi Vene rahvaga ning Venemaa riigikorda vägivaldselt muuta USA ei soovi.

"Me ei taotle Venemaa valitsuse kukutamist, pole kunagi tahtnudki. Venemaa saatus on venelaste otsustada," sõnas ta.

Blinken ei rääkinud Soomes siiski ainult sõjast ja Ukraina arendamisest. Muu hulgas allkirjastas ta Soome välisministri Pekka Haavistoga koostööleppe kuuenda põlvkonna mobiilsidevõrkude arendamiseks.