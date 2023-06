USA ei jaga Venemaale enam infot oma strateegiliste tuumarelvade kohta

Ameerika Ühendriigid ei jaga alates 1. juunist Venemaale enam infot USA tuumaraketiarsenali ja ballistiliste raketikomplekside paiknemise kohta. USA välisministeeriumi teatel on tegu vastusammuga Venemaa veebruarikuisele otsusele peatada strateegiliste tuumarelvade vähendamise leppe järgi nõutud tuumarelvadega seotud info jagamine, mis on selle leppe ingliskeelse akronüümi järgi tuntud kui START-lepe (Strategic Arms Reduction Treaty).

USA välisministeerium rõhutas, et selliste teadete eesmärgiks on START leppele vastavuse vastastikune kindlustamine. USA samas jätkab Venemaa teavitamist kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) ja allveelaevadelt välja lastavate ballistiliste rakettide (SLBM) katsetustest, mis on kooskõlas vastava 1988. aastal sõlmitud ballistiliste rakettide teavitusleppega. Samuti on antakse ka edaspidi teada olulistest tuumarelvadega seotud õppustest.

USA teatas kokku neljast vastusammust

Kokku teatas USA kokku neljast meetmest, mis USA väitel on vastusammuks Venemaa poolt START-leppe rikkumisele. Teise uue meetmena ei luba USA enam Vene tuumainspektoreid Ameerika Ühendriikide pinnale ning samuti tühistatakse juba USA-s asuvate Vene tuumarelvade inspektorite viisad.

Lisaks sellele tühistab USA inspektsiooniks vajalike lennukite load. USA välisministeeriumi sõnul on USA alates 2022. aasta juunist andnud Venemaale korduvalt mõista, et on valmis võõrustama Vene tuumarelvade inspektoreid, kuid Venemaa pole inspektsioonide läbiviimisest huvitatud olnud. Alates 2022. aasta augustist pole Venemaa ka USA tuumainspektoritel lubanud inspektsioone läbi viia. Venemaa pole alates 2020. aasta 25. veebruarist teavitanud USA-d kavatsusest saata USA-sse Vene tuumainspektoreid.

Kolmanda vastusammuna ei jaga USA enam Venemaaga enda ballistiliste rakettide kohta telemeetriat. Neljanda meetmena otsustas USA juba märtsi lõpus enam mitte jagada Venemaale andmeid USA tuumalõhkepeade ja raketikomplekside arvu kohta.

Uue START-leppe kohaselt peaksid nii Venemaa kui USA jagama teineteisega märtsis ja septembris iga aasta infot oma tuumarelvade arsenali kohta.

Uue START-lepingu aluseks on 1991. aastal USA toonase riigipea George Bushi ja Nõukogude Liidu liidri Mihhail Gorbatšovi sõlmitud strateegilise relvastuse vähendamise leping (START). 2021. aastal teatas USA välisminister Antony Blinken, et lepingut pikendatakse veel viie aasta võrra.

Rjabkov märtsis: Venemaa ei saa USA Vene-vaenulikkuse tõttu START leppe juurde naasta

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles märtsis, et Venemaa ei saa USA Vene-vaenulikkuse tõttu START tuumaleppe juurde naasta. Rjabkov täpsustas tollal, et põhjuseks pole ainult Ameerika Ühendriikide toetus Ukrainale, vaid ka USA vaenulik tegevus Venemaa vastu praktiliselt kõikides valdkondades. Kuna USA ei täida tõenäoliselt Venemaa ultimaatumit, võib ilmselt juba matta viimase kahepoolse relvastuskontrollilepingu, prognoosis märtsis Rjabkov.

Venemaa ähvardas aprillis taganeda ka enda ühepoolsest moratooriumist lühi- ja keskmaa rakettide paigutamisel. Kuni 2019. aastani reguleeris selliste rakettide paigutamist vastav lepe USA ja Venemaa vahel, millest tollal esmalt USA ja seejärel Venemaa lahkus.