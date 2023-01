Mitu erakonda tahaks muuta riigikaitseõpetuse kohustuslikuks

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles "Aktuaalsele kaamerale<", et erakonnad pööravad valimisprogrammides riigikaitsele varasemast rohkem tähelepanu. Peaaegu kõik erakonnad räägivad kaitsekulude tõstmisest ning keegi ei soovi muuta riigikaitsesüsteemi.

"Kõik näevad üsna ühtemoodi seda, kuidas kaitseväge arendada. Räägitakse õhukaitsest, väga tihti mainitakse laiapindset riigikaitset ehk elanikkonna kaitset," loetles Saks.

Kalle Laanet Reformierakonnast ütles, et riigikaitse on tervik, mis tähendab nii tugevat reservväge kui ka seda, et riigikaitset õpetatakse koolides.

"See tähendab seda, et meil on tulevikus olemas keskmaa õhutõrje, mitmikraketisüsteemid ja noored, kes hakkavad olema ajateenistuses, kelle arvu suurendame selleks, et meie reservvägi kasvaks," selgitas ta.

Eesti 200 soovib arendada Eestis laskemoona, relvade ja droonide tootmist ning rajada Eestit katva Kalevipoja kupli.

"Kalevipoja kaitsekuppel on ekspertide poolt kokku pandud õhukaitsesüsteem, kolmekihiline, mis peab Eestit kaitsma esimesest hetkest alates," ütles Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna.

Riho Terras Isamaast ütles, et riigikaitsesse tuleb investeerida nii palju kui vaja.

"Kolm protsenti või rohkem tuleb panna investeeringuteks ja vajadusel võtta riigikaitseks laenu. Vastavalt kaitseväe juhataja ettepanekutele, milliseid relvasüsteeme ja uusi üksusi juurde tahetakse teha," rääkis Terras.

Keskerakond lubab kaitsekuludeks kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), väärikat palka riigikaitsesse panustajatele ning Kaitseliidu tegevustoetuste suurendamist.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubab kaitskuludeks 3,5 protsenti SKT-st, soodustada vabatahtlikkust ning rahvusliku kaitsetööstuse arendamist. Maksude peatükis räägivad sotsiaaldemokraadid ajutisest riigikatsemaksust.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubab kaitsekuludeks kolm protsenti SKT-st, suurendada sõjaaja kaitseväge kuni 55 000 inimeseni ning sõjaväestatud piirivalve taastamist.

Parempoolsed toetavad erakondadevahelist pikaajalist kokkulepet ning kogu ühiskonna panustamist riigikaitsesse.

Rohelised soovivad mereväele uusi aluseid, sooneutraalset ajateenistust ja Kaitseliidu tugevdamist.

Rainer Saks ütles, et erakondade programmides on küll mainitud kodumaise kaitsetööstuse arendamist, kuid programmid oleksid võinud olla konkreetsemad.

"Me näeme, kui hädas on Ukraina endale kõige vajalikuma hankimisega sõjaolukorras. Need asjad tuleb rahuajal valmis teha. Meil on piisavalt aega ja see võiks olla väga suur fookusteema edaspidi," sõnas Saks.