Oluline esmaspäeval, 6. juunil kell 06.20:

- Venemaa tegi taas Kiievile õhurünnaku;

- Vene väed kahjustasid õhurünnakus Harkivi oblastile olulist ammoniaagitoru.

- The Economist: Ukraina väed olevat Novodonetskes edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit.

Levivad väited Nova Kahhovka tammi õhkimisest Dnipro jõel

Sotsiaalmeedias levib video, kus on näha õhku lastud Nova Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ning vett endisest tammi struktuurist läbi voolamas. Ühtegi ametlikku kinnitust tammi õhkimisele ei ole.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Tamm asub Ukrainat poolitaval Dnipro jõel. Samal jõel on tamme õhatud ka varem. 1941. aastal tegid seda Saksa vägede eest taganevad Nõukogude väed, meenutas eelmise aasta sügisel The Guardian. Tollal hävitatud tamm asus Zaporižžja linnast põhja poolt. Saksa insenerid taastasid sõja ajal osaliselt Dnipro jõel olnud tammi, kuid see õhiti taas nende taganedes. Nõukogude Liit ehitas tammi uuesti üles peale Teist maailmasõda.

Venemaa tegi taas Kiievile õhurünnaku

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülem Serhi Popko teatas, et Ukraina õhutõrje hävitas Kiievis ja selle ümbruses rohkem kui 20 vastase õhusihtmärki. Sõjalise administratsiooni teatel kasutasid Vene väed tõenäoliselt Kiievi vastu Kh-101/555 tiibrakette. Raketid saadeti Ukraina poole teele Kaspia mere kohalt.

Vene väed kahjustasid õhurünnakus Harkivi oblastile olulist ammoniaagitoru

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov teatas esmaspäeva õhtul Vene vägede rünnakust ammoniaagitorule Kupjanskis. Toru saab alguse Venemaalt Togliattist ja lõppeb Musta mere Pivdennõi sadamas, mis paikneb Lõuna-Ukrainas Odesa lähistel. Läbi toru suudaks Venemaa eksportida iga aasta 2,5 miljonit tonni ammoniaaki maailmaturule. ÜRO on varem soovinud ammoniaagi transiidi jätkumist läbi Ukraina üleilmse toidujulgeoleku tagamiseks.

Oleh Sinehubovi teatel ei näidanud mõõtmised esmaspäeva õhtul ammoniaaki Kupjanski õhus. Vene väed pommitasid Harkivi oblastit ka hiljem S-300 õhutõrjerakettidega.

Pentagon: Ukraina peab vasturünnakul kasutama ära nõrkusi Vene kaitseliinis

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et hoolimata ulatuslikest Vene vägede poolt rajatud kaitserajatistest Lõuna-Ukrainas ei suuda Vene väed kogu rinnet ühtlaselt katta. Seda saavad ukrainlased enda eelisena kasutada, vahendas Ukrinform.

Ukraina väed olevat Novodonetskes edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit

Briti majandusleht The Economist kirjutas esmaspäeval lääneriikide allikatele tuginedes, et Ukraina väed on Novodonetske rindelõigul edenenud kuni viis-kuus kilomeetrit.

Ukrainat nõustavad USA kui ka Euroopa riikide sõjaväelased on hinnanud, et Vene kaitseliinid okupeeritud Ukraina aladel võivad olla hapramad kui varem eeldati. Seega on kiire rünnak parim viis minimeerida Ukraina vägede kaotusi ning sedasi ei saaks ka Venemaa ühtegi rünnaku alla sattunud rindelõiku õigel hetkel lisavägesid juurde saata.

The Economist tõi lisaks esile, et kuigi rindeteadetes mainitud 23.ja 31. brigaad on samuti saanud lääneriikidelt sõjatehnikat, siis pole need kaks brigaadi osa üheksast lääneriikide poolt välja õpetatud ja sõjavarustusega varustatud ründebrigaadist.