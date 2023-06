Eelvaade: EKRE ja Isamaa valivad laupäeval uut juhti ja juhatust

EKRE juhiks kandideerivad praegune esimees Martin Helme ja Peeter Ernits. Pikalt paistis, et Helme on EKRE juhi kohale ainuke kandidaat, Ernits teatas kandideerimisest alles sel esmaspäeval.

Ernits ütles ERR-ile, et kandideerima ajendas teda oma nägemus, kuidas erakonda juhtida ning et erakonna juhina keskenduks ta rohkem organisatoorsetele probleemidele. Ernits selgitas, et näiteks senised erakonnaliikmete väljaheitmised pole olnud õiged.

Martin Helme valiti EKRE juhiks 2020. aasta juulis, enne seda oli erakonna esimees Mart Helme.

Lisaks esimehele valitakse laupäevasel kongressil kolm aseesimeest. Kandidaate on viis: Henn Põlluaas, Mart Helme, Jaak Madison, Arvo Aller ja Urmas Reitelmann. Praegu on aseesimehed Mart Helme, Põlluaas ja Madison.

Samuti valitakse EKRE-le uus 11-liikmeline juhatus, kandidaate on laupäeval 34. Praegustest juhatuse liikmetest ei kandideeri Merry Aart ja Kalle Grünthal.

EKRE juhatusse kandideerivad Arvo Aller, Mike Calamus, Rain Epler, Peeter Ernits, Urmas Espenberg, Merliin Grauberg-Riisenberg, Valmar Haava, Helle-Moonika Helme, Mart Järvik, Mart Kallas, Harri Kingo, Kert Kingo, Rene Kokk, Lauri Koni, Mati Kuklane, Helle Kullerkupp, Silver Kuusik, Palle Kõlar, Jaak Madison, Daniel Mereäär, Kristjan Moora, Kaupo Männiste, Riho Nüüd, Rein Paluoja, Siim Pohlak, Anti Poolamets, Paul Puustusmaa, Henn Põlluaas, Eino Erkki Johannes Rantanen, Urmas Reitelmann, Ülle Rosin, Rein Suurkask, Mait Talu ja Jaak Valge.

EKRE juhatusse kuuluvad praegu Merry Aart, Kalle Grünthal, Helle-Moonika Helme, Helle Kullerkupp, Silver Kuusik, Peeter Ernits, Urmas Reitelmann, Anti Poolamets, Siim Pohlak, Rene Kokk ja Jaak Valge.

EKRE kongress toimub laupäeval Pärnu kontserdimajas, uus esimees selgub umbes 14.30.

Seeder ei kandideeri ka juhatusse

Isamaa saab laupäeval uue juhi, sest praegune esimees Helir-Valdor Seeder teatas mai keskel, et ta 10. juunil tagasi ei kandideeri. Seeder juhtis erakonda 2017. aastast.

Oma kandideerimisest teatasid kõigepealt Tõnis Lukas ja Urmas Reinsalu.

Lukas oli alates 2005. aastast kuni Isamaaliidu ja Res Publica ühinemiseni viimane Isamaaliidu esimees. Erakondade ühinemise järel oli ta 2006–2007 Isamaa ja Res Publica Liidu kaasesimees. Aastatel 2007–2013 Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees.

Reinsalu oli alates 2012. aastast kuni 2015. aastani Isamaa ja Res Publica Liidu esimees.

Viimasena teatas erakonna esimeheks kandideerimisest Lea Danilson-Järg, kes ütles, et paljude erakonna liikmete hinnangul on Isamaal vaja uueneda.

Lisaks valitakse laupäevasel suurkogul Isamaale uus eestseisus.

Isamaa eestseisusesse kandideerib ka üks juhikandidaatidest, Danilson-Järg. Reinsalu ja Lukas juhatusse ei kandideeri, samuti ei kandideeri esimehe kohalt lahkuv Helir-Valdor Seeder.

Seeder ütles ERR-ile, et kuivõrd Viljandimaalt, mille osakonna liige ta on, kandideerib juba Harri Juhani Aaltonen, siis otsustati, et kahte kandidaati sealt vaja pole. "Ma saan Isamaa poliitikat mõjutada ka ilma selleta, et ma juhatusse kuuluks," lausus Seeder.

Praegustest eestseisuse liikmetest ei kandideeri ka Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Helen Hääl.

Isamaa eestseisusesse kuuluvad praegu lisaks esimees Seederile Lukas ja Reinsalu, Riina Solman, Priit Sibul, Tarmo Kruusimäe, Sven Sester, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heiki Hepner, Harri Juhani Aaltonen, Marja-Liisa Veiser, Aivar Kokk, Juhani Jaeger, Andres Metsoja, Helen Hääl, Mart Maastik ja Kaspar Kokk.

Isamaa suurkogu toimub laupäeval Tallinnas lauluväljakul. Uus esimees võib juhul, kui läheb vaja kaht hääletusvooru, selguda alles õhtul pool seitse. Kui teist vooru pole vaja, selgub uus esimees peale kolme.