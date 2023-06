Kallas: Ukraina peaks Wagneri tõttu tekkinud võimaluse akent ära kasutama

Kallas ütles, et Venemaa eesmärgid Ukraina suunas ei ole endiselt muutunud ja seda ei tohi silmist lasta.

Venemaa on Kallase sõnul ohtlik sõltumata sellest, kas riiki juhib Vladimir Putin või oleks tema asemel ametis Wagneri juht Jevgeni Prigožin.

"On oluline öelda seda sõnumit, et Venemaa on endiselt ohtlik, kes iganes on Putini asemel või kas seal Putin. Venemaa eesmärgid pole muutunud ja seda peame arvestama," sõnas ta.

Kallas rõhutas, et Venemaal praegu toimuv on Venemaa siseasi ja samas ei tohi lääne eesmärgid seoses Ukrainaga muutuda.

"Kui võivad tulla üleskutsed, et võtame kõik hästi rahulikult, siis ma arvan, et ukrainlased seda võimaluse akent peaksid ära kasutama selleks, et suruda Venemaad tagasi Venemaale," ütles ta.