Sõja 489: päev: Ukraina väed tungisid läbi Vene kaitseliini Kurdjumivkas

Oluline 27. juunil kell 22.55:

- Vene vägede rünnakus Kramatorskile hukkus vähemalt kaks inimest;

- USA teatas uuest relvaabi paketist, mille käigus saadetakse Ukrainale veel 30 Bradley lahingumasinat ja 25 Strykeri soomukit;

- Ukraina väed tungisid läbi Vene kaitseliini Bahmutist lõunas Kurdjumivkas;

- Taani ja Holland tellisid Rheinmetallilt Ukraina tarbeks 14 Leopard 2 tanki;

- Putin: Wagnerit rahastati täielikult riigieelarvest ning Wagneri peale kulus aastaga üle 86 miljardi rubla;

- Venemaa ründas Poltava oblastis Krementšukki Krementšuki ohvriterohke kaubanduskeskuse rünnaku aastapäeval;

- Zelenski rääkis edukast päevast rindel;

- Putin kohtus kõrgeimate julgeolekuametnikega;

- Meedia: Prigožini lennuk lendas pärast mässu Rostovist Peterburi;

- Allikad: lääne ametnikud teatasid Ukrainale, et Kiiev ei sekkuks Prigožini mässu ajal Venemaa siseasjadesse;

- Trussi sõnul vajavad riigid plaane Venemaa kokkuvarisemise puhuks;

- Briti kaitseministeerium: Ukraina väed on Donbassis edenenud üle 2014. aasta kontrolljoone.

Kramatorskis hukkus vähemalt kaks inimest

Ida-Ukraina Kramatorski linnas tabas Vene vägede rakett restorani, milles sai surma vähemalt kaks ja haavata 22 inimest, ütles teisipäeval Ukraina siseminister Ihor Klõmenko.

"Kaks inimest hukkus ja 22 sai viga, sealhulgas laps. Kannatada said restoran ja mitmed majad," ütles Klõmenko, lisades, et rusude all võib veel ohvreid olla.

Ta ütles, et võimud töötavad selle nimel, et teha kindlaks vigastatute ja võimalike ohvrite arv.

AFP ajakirjanik nägi sündmuskohal Ria Pizza restorani lähedal, kuhu oli kogunenud rahvahulk, politseid, kiirabi, sõdureid ja linnapead.

Üks kokkadest, 32-aastane Ruslan, ütles, et raketitabamuse hetkel oli inimesi "üsna palju" ja lisas, et tal "vedas".

Varem teatati, et esialgsetel andmetel kasutati rünnakus S-300 õhutõrjerakette.

Kunagi 150 000 elanikuga Kramatorsk on viimane Ukraina kontrolli all olev suurem linn riigi idaosas. See asub rindejoonest umbes 30 kilomeetri kaugusel.

USA saadab Ukrainale veel 30 Bradley lahingumasinat ja 25 Strykeri soomukit

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium teatas uuest relvaabi paketist Ukrainale, mille raames saadetakse Ukrainale 30 Bradley lahingumasinat ja 25 Strykeri soomukit. Samuti saadetakse Ukrainale demineerimistehnikat ja lõhkeainet tõkete eemaldamiseks.

Lisaks sellele saadetakse Ukrainale HIMARS-i rakette, Patrioti õhutõrjerakette ja Stingeri õhutõrjesüsteeme. Peale selle saadetakse Ukrainale ka radarivastaseid HARM rakette. Võimalikust abipaketist teatas esmaspäeval Reuters.

Venemaa pommitas Kramatorski linna S-300 rakettidega

Vene väed pommitasid Ida-Ukrainas Kramatorski linnas. Esialgsetel andmetel kasutati rünnakus s-300 õhutõrjerakette. Rünnakus said tsiviilisikud viga. Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermaki sõnul kasutasid Vene väed rünnakus kahte raketti.

Taani plaanib korraga õpetada välja kuni kuus Ukraina F-16 pilooti

Taani kaitseministeerium kinnitas teisipäeval Reutersile, et väljaõppeprogramm ukrainlastele F-16 hävituslennukitega lendama õpetamiseks on veel välja töötamisel. Taani ise saaks korraga õpetada välja kuni kuus Ukraina pilooti korraga. Väljaõppeprogrammi maht ja pikkus sõltub pilootide eelnevast kogemusest ja keeleoskustest.

NATO kaitsealliansi riigid Taani ja Madalmaad veavad eest mitme riigi ühispingutust õpetada välja Ukraina piloote ja tugitöötajaid F-16 hävituslennukite kasutuselevõtuks Ukraina õhuväe poolt.

Hanna Maljar: Ukraina väed edenevad Bahmuti lähistel

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas teisipäeva õhtul Telegrami kaudu, et Ukraina väed kasutasid ära lahkhelisid Vene vägede ja Wagneri palgasõdurite grupeeringu vahel. Maljari väitel edenevad Ukraina sõdurid idarindel juba neljandat päeva.

Samas ei ole Ukraina sõdurid veel taas Bahmuti linna sisenenud. Maljar tõi esile, et Bahmuti ja selle eeslinnade kandis on palju kaitserajatisi ning kindlustusi. Varem olid need kasuks Ukraina vägedele linna kaitsel, kuid praegu saavad neid kasutada Vene väed.

Ukraina väed tungisid läbi Vene kaitseliini Bahmutist lõunas

Ukraina kaitsejõudude 28. mehhaniseeritud brigaad tungis Bahmutist lõunas Kurdjumivkas läbi Vene kaitseliinide. Brigaadi teates rõhutati, et tegu on olulise saavutusega, kuna murti läbi kaitseliinide, mida Vene väed olid mitmeid kuid rajanud.

Taani ja Holland tellisid Rheinmetallilt Ukraina tarbeks 14 Leopard 2 tanki

Madalmaad ja Taani tellisid Ukraina relvajõududele 14 Leopard 2 tanki, teatas Saksa kaitsetööstuse ettevõte Rheinmetall teisipäeval. Uued tankid jõuavad Ukraina kaitsejõudude käsutusse 2024. aastal. Esimene tank jõuab Ukrainasse uue aasta jaanuaris. Kavatsusest osta Ukrainale tanke teatasid kahe riigi valitsused selle aasta aprillis. Tellimust rahastavad Holland ja Taani.

Rheinmetall saadab Ukrainale uuendatud Leopard 2A4 tankid kasutajariikide inventarist.

Lukašenko: märgatav hulk Vene tuumarelvi on juba Valgevenes

Valgevene president ja diktaator Aleksandr Lukašenko teatas, et märgatav hulk Vene tuumarelvi on juba Valgevenes kohal. Lukašenko pidas vajalikuks täpsustada, et Wagneri palgasõdurite grupeeringu sõdurid ei hakka valvama Venemaa poolt Valgevenesse paigutatud tuumarelvi, vahendas Belta.

Aleksandr Lukašenko ei maininud, et kui mitu Vene tuumarelva Valgevene territooriumil nüüd on.

Lukašenko: Prigožin on teisipäeval Valgevenes

Valgevene president ja diktaator Aleksandr Lukašenko teatas teisipäeval, et Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin on juba teisipäeval Valgevenes, vahendas Valgevene riiklik uudisteagentuur BELTA.

Putin: Wagnerit rahastati täielikult riigieelarvest

Vene president Vladimir Putin ütles teisipäeval sõjaväelastega kohtudes, et kogu Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu rahastus tuli Vene riigieelarvest. Lähemalt ERR-i uudistes.

Venemaa ründas Poltava oblastis Krementšukki rünnaku aastapäeval

Vene väed ründasid teisipäeval Poltava oblastis Krementšukki. Rünnakus kasutati Kh-22 raketti ning esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Venemaa ründas ka aasta tagasi Krementšukki. Tollal toimunud rünnakus kaubanduskeskusele hukkus mitukümmend inimest.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak juhtis tähelepanu, et Vene väed ründasid Krementšukki mitte ainult rünnaku aastapäeval, vaid kasutasid ka samatüübilist raketti samal ajal.

#Russia did not just launch a missile attack on #Kremenchuk on the anniversary of the bloody attack on the shopping mall. It did so at exactly the same time (noon) and with the same type of weapon (an X-22 anti-ship missile). Perhaps this is the result of last night's anti-crisis… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2023

Tšehhi kaitseminister: me saame veel Ukrainat toetada

Tšehhi vabariigi kaitseminister Jana Cernochova ütles teisipäeval, et Tšehhi armeel on veel sõjatehnikat oma ladudes, mida saab Ukrainale saata. Cernochova ütles seda peale kohtumist Tšehhi peaministri Petr Fiala ja Tšehhi kaitseväe peastaabi ülema Karel Rehkaga.

Selle aasta esimese viie kuuga on Tšehhi Petr Fiala sõnul saatnud Ukrainale 24 tanki, 17 lahingumasinat, 16 õhutõrjesüsteemi ning 645 tankitõrje raketti ja kümneid tuhandeid mürske suurtükkidele, vahendas Reuters.

Putin pidas teisipäeval Kremlis sõjaväelastele kõne

Kreml teatas teisipäeval, et Vladimir Putin pöördub teisipäeval Kremli väljakul sõjaväelaste poole. Kõnes tunnustas Putin sõjaväelaste ja julgeolekutöötajate tööd, kelle tegevuse tõttu hoiti Putini sõnul ära kodusõda. Lähemalt Putini kõnest ERR-i uudistes.

Vatikani rahusaadik saabub sel nädalal Moskvasse

Katoliku kiriku pea paavst Fransiskuse määratud rahusaadik kardinal Matteo Zuppi saabub sel nädalal Moskvasse. Zuppi on Venemaal kolmapäeval ja neljapäeval. Zuppi oli juuni alguses Kiievis.

Zelenski rääkis edukast päevast rindel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videosõnumis, et esmaspäeval liikusid Ukraina sõjaväelased rinde kõikides suundades edasi.

Zelenski sõnul külastas ta esmaspäeval Donetski oblastit ja Zaporižžjat.

"Meie sõdurid tegid edusamme kõikides suundades ja see on õnnelik päev. Soovisin poistele selliseid päevi rohkem," kiitis president.

Riigipea teatel kohtus ta ühtlasi kindralite Vassili Zubanitši, Oleksander Tarnavski, Juri Sodoli ja Oleksander Sõrskõiga ning koos tehti mitu operatiivotsust.

"Arutasime muu hulgas veelkord merejalaväe loomist. Siin on kõik üksikasjad selged ja täiesti arusaadavad: korraldus, väljaõpe ja varustus," lisas Zelenskõi.

President tänas ka kõiki Ukraina kaitsjaid, kes on praegu lahingus, valmistuvad lahinguks, treenivad sõdureid või taastuvad vigastustest.

Presidendikantselei avalduse kohaselt külastas Zelenski teiste seas Ukraina sõjaväeüksusi, mis osalesid ägedates lahingutes Bahmuti linna ümbruses, ning kohtus maantee-äärses tanklas jalga puhkavate sõduritega.

Vaatleja: Ukraina murdis mõnes piirkonnas läbi venelaste esimesest kaitseliinist

"Zaporižžja oblast. Oleme nüüd tunnistajaks läbimurdele. Mõnes piirkonnas näeme juba Ukraina kaitseväe jõudmist teisele kaitseliinile ehk Vene okupantide peamisele kaitseliinile. Positiivsed arengud," märkis sõjalis-poliitiline vaatleja Oleksandr Kovalenko.

Kovalenko kommenteeris ka Ukraina relvajõudude edu Bahmutis.

"Bahmuti sillapea on huvitav ka selle poolest, et me oleme nüüd uue intensiivsusega ja uue jõuga hakanud nende külgi ründama ja mitte ainult. See, mis praegu Bahmuti piirkonnas areneb, ei ole ainult loode- ja edelasektorid, vaid tegevus käib ka linnas. Linnas endas algasid huvitavad aktsioonid Ukraina kaitseväe poolt, kes hakkasid teatud positsioone oma kontrolli alla tagastama. Trend on väga positiivne," rääkis Kovalenko.

Lisaks puudutas Kovalenko ka Kremennaja, Lõmani, Svatovo ja Kupjanski suunda.

"Neid suundi kasutasid venelased selleks, et juhtida meie tähelepanu kõrvale ja suunata osa ressursse Zaporižžja ja Donetski sillapeadele. See ei õnnestunud, sest Ukraina relvajõudude peastaap oli ammu kõik positsioonid sellel konkreetsel alal kaitseks ette valmistanud. Kindlasti on seal raske ja kindlasti on seal väga tõsine surve, aga rünnatakse avatud positsioonidelt, mis on meile hästi teada. Kui Ukraina sõjavägi on kaitseliinidel positsioonidel, siis venelastel on praegu üsna raske isegi pealetungi jäljendada. Nad lihtsalt raiskavad oma ressurssi," rääkis vaatleja.

Volodõmõr Zelenski kohtus Donetskis sõjaväelastega Autor/allikas: SCANPIX/AFP/

ISW: Putin ilmselt Šoigut ei vallanda

Tõenäoliselt ei vallanda Venemaa autoritaarne president Vladimir Putin Sergei Šoigut Venemaa kaitseministri kohalt, sest see näiks järeleandmisena Wagneri eraväe juhile Jevgeni Prigožinile, vahendas Ukraina portaal Unian teisipäeval Ameerika Sõjauuringute Instituudi (ISW) värsket ettekannet.

Selles märgitakse, et Prigožini püüdlused veenda Putinit oma lojaalsuses ebaõnnestusid selgelt, sest too iseloomustas mässu kui väljapressimist ja mõistis pärast Prigožini avaldust selle korraldajad reeturitena hukka.

Putini kasutatud sõna "väljapressimine" viitab, et Putin tundis, kuidas Prigožin üritas teda oma nõudmisi rahuldama panna, mitte ei kavatsenud Kremlit otseselt rünnata.

"Ilmselt püüab Kreml anda märku, et Šoigu säilitab esialgu oma koha ja Putin ei allu Prigožini väljapressimisele," seisis ettekandes.

ISW on varem osutanud, et Putin väärtustab ustavust ning Šoigu ja Gerassimov on näidanud Putinile oma ustavust.

Samas lisab ISW, et Vene allikad jätkasid pärast Prigožini mässu Venemaa väejuhatuse muutmise ettepanekute tegemist, eelkõige alustasid blogijad kampaaniat Tula oblasti kuberneri Aleksei Djumini edutamiseks Šoigu asemele Venemaa kaitseministriks.

Osa blogijaist levitas videot, millel Djumin külastas 25. juunil Tula vabatahtlike pataljoni. Samas väitsid teised, et Venemaa riiklik julgeolekuteenistus FSB uurib nüüd Djumini sidemeid Prigožiniga ja Wagneri juurdepääsu raketisüsteemidele Pantsir.

Putin kohtus kõrgeimate julgeolekuametnikega

Venemaa president Vladimir Putin kohtus pärast esmaspäevast rahva poole pöördumist julgeolekuametnikega, teatas Kreml.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles Vene uudisteagentuuridele, et kohtumisel osalesid kaitseminister Sergei Šoigu, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juht Aleksandr Bortnikov ja rahvuskaardi juht Viktor Zolotov.

"Ma kogusin teid kokku, et tänada tehtud töö eest," ütles Putin juhtivametnikele.

See oli esimene kord, kui Šoigut nähti pärast mässu avalikkuse ees.

Venemaa kindralstaabi ülemat Valeri Gerassimovi, keda Wagneri võitlejad samuti tahtsid maha võtta, Kremli avaldatud kaadrites koosolekust näha ei olnud.

Putin tegi esmaspäeval pöördumise ning tänas sõjaväge ja julgeolekujõude truuduse eest.

"Tänan kõiki meie kaitseväelasi, korrakaitsjaid, eriteenistusi, kes mässuliste teel seisid. Nad jäid truuks oma kohustusele, vandele ja oma rahvale," väitis Putin esmaspäevases pöördumises.

"Langenud kangelaste-lendurite julgus ja eneseohverdus päästis Venemaa traagilistest laastavatest tagajärgedest," väitis Putin.

Meedia: Prigožini lennuk jõudis teisipäeval Minski

Valgevene vaatlusgrupp Belaruski Hajun teatas, et Jevgeni Prigožini lennuk maandus teisipäeval Minskis. Varem teatas Venemaa uuriva ajakirjanduse väljaanne IStories, et 25. juunil lendas Prigožini lennuk Rostovist Peterburi, vahendas Meduza.

Venemaa uuriva ajakirjanduse väljaande IStories uuringu kohaselt lendas Jevgeni Prigožini lennuk 25. juunil Rostovist Peterburi. Prigožin ja Kreml jõudsid laupäeval kokkuleppele ning Wagneri juht lubas minna Valgevenesse. Praegu pole teada, kus Prigožin asub ja millega ta täpselt tegeleb. Kremli ja Prigožini kokkuleppe täpne sisu pole teada. Prigožin väitis esmaspäeval, et Wagneri väed tahtsid demonstreerida protesti, mitte kukutada valitsust.

Allikad: lääne ametnikud teatasid Ukrainale, et Kiiev ei sekkuks Prigožini mässu ajal Venemaa siseasjadesse

"Enne Jevgeni Prigožini lahkumist pöördusid lääne ametnikud Ukraina poole. Sõnum oli, et ärge kõigutage paati. See on Venemaa siseasi. Liitlased ütlesid ukrainlastele, et nad kasutaksid oma võimalusi Ukraina territooriumil," ütles üks ametnik.

Ametnik ütles, et lääneriigid ei taha anda Venemaale võimalust, mis lubaks Moskval väita, et mäss oli lääne poolt organiseeritud, vahendas CNN.

Trussi sõnul vajavad riigid plaane Venemaa kokkuvarisemise puhuks

Suurbritannia endine peaminister Liz Truss kutsus esmaspäeval üles koostama plaani juhuks, kui Venemaa valitsus kokku kukub.

Meediakanali Sky Newsi andmetel tegi Truss vastavasisulise avalduse alamkojas peetud kõne ajal.

"Meie ja meie liitlased – sealhulgas ukrainlased, sealhulgas poolakad, sealhulgas Balti riigid – peame tagama, et meil oleks plaan paika pandud juhuks, kui Venemaa kokku kukub," ütles Truss.

Briti välisminister James Cleverly märkis samal teemal sõna võttes, et Venemaa juhtimise üle otsustamine kuulub venelastele.

"Me ei spekuleeri ega püüa ennustada. Planeerime ja võtame meetmeid ettenägematute asjaolude ilmnemisel. Ja seega, mis iganes selle konflikti tulemus ka poleks, oleme valmis," ütles minister.

Cleverly nimetas ühtlasi Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini ülestõusu enneolematuks väljakutseks Venemaa presidendi Vladimir Putini autoriteedile.

Wagneri mässu alguses ütles peaminister Rishi Sunak ajakirjanikele, et Suurbritannia võimud jälgivad olukorda tähelepanelikult ja on liitlastega ühenduses.

Esmaspäeval märkis Sunak, et on liiga vara rääkida mässu tagajärgedest, kuid Ühendkuningriik on valmis mitmeks stsenaariumiks.

Suurbritannia: Ukraina väed on edenenud üle 2014. aasta kontrolljoone

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitas oma hommikuses rindeülevaates, et Ukraina õhudessantväed on on vähesel määral edenenud Krasnohorivka külast ida suunas. Seega on Ukraina väed vabastanud territooriumi, mis on Vene vägede kontrolli all alates 2014. aastast.

Mitmed hiljutised Ukraina vägede rünnakud Donbassi eri rindelõikudel on tõenäoliselt pannud seal tegutsevad Donetski rahvavabariigi ja tšetšeenidest üksused surve alla.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm



#StandWithUkraine pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 27, 2023

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 590 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 226 170 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 4036 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7834 (+14);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 308 (+0);

- suurtükisüsteemid 4083 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 626 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 386 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3492 (+10);

- tiibraketid 1261 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6772 (+21);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 563 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.