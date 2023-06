ERR Brüsselis: EL-i juhid pidid ülemkogul teemaks võtma ka Venemaal toimunu

Üsna tavapäraselt läks ülemkogul nii, et päevakavas on kirjas ühed teemad, ent arutelud keerlevad hoopis värskemate teemade ümber. Neljapäeval ei saanud riigijuhid rääkimata jätta eelmisel nädalavahetusel Venemaal toimunust.

"See on Putini probleem, mille ta tekitas ise. Saame ainult jälgida seda. Meie eesmärk ei ole valitsust kukutada või režiimi muuta Venemaal. Meie eesmärk on iseseisev Ukraina," lausus Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Scholziga sarnaselt väljendusid mitmed liidrid, kelle sõnul tuleb Ukraina aitamisel nüüd tempot lisada, Putini süsteemis on näha mõrasid ning Ukraina on sõda võitmas.

"On selge, et Venemaal on sisemine segadus. Arvan, et peame demokraatiatena mõistma, et autokraatiates juhtuvad sellised asjad ja sündmused võivad areneda kiirelt. Me ei saa kontrollida Venemaal toimuvat, aga saame kontrollida, mida teeme väljaspool," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Aga leidub ka teistsuguseid nägemusi. Näiteks Euroopa välispoliitika ametlik juht hoopis kardab nõrka Putinit.

"On selge, et Putin läheb kriisist nõrgemana välja, aga nõrgem Putin on suurem oht. Peame olema väga teadlikud tagajärgedest. Kõik jääb hetkel ebaselgeks, et mis juhtus," lausus Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrell.

Õhtu teine suur teema on ränne, kus Vahemere riigid tahaksid rääkida sisuliste probleemide lahendamisest. Poola ja Ungari pole aga rahul, et paar nädalat tagasi leitud rändepakti ühispositsioonis jäeti nemad häälteenamusega kõrvale.

"Ma pakun välja plaani "Turvaliste piiridega Euroopa". See plaan ütleb ei illegaalsele immigratsioonile ja ei poolda rahalisi karistusi või ühehäälsusest loobumist," ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

Vene külmutatud varade kasutamisele keeruline toetust leida

Eesti seisukoht, et Venemaa külmutatud varasid võiks kasutada Ukraina ülesehitamiseks, on tekitanud üsna palju küsimusi , seda nii poliitikute kui ka ajakirjanike seas.

Lisaks andis Euroopa Keskpank sel nädalal teada, et Venemaa külmutatud varadel teenitud intressitulude kasutamine võiks kahtluse alla seada euro usaldusväärsuse.

Seni on sellele plaanile vastu olnud ka näiteks mõjuvõimas Saksamaa.