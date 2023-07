Tartu üürihinnad on aasta algusega võrreldes tõusnud 6,4 protsenti

Tartu üüritulul on alanud üks aasta aktiivseimaid perioode, sest tudengid otsivad sügiseks kortereid. Üürihinnad on võrreldes aasta algusega tõusnud juba 6,4 protsenti ning keskmiselt peab Tartu tudeng ühetoalise korteri eest välja käima 400 eurot kuus.

Alles mõned päevad tagasi said tuhanded tudengid teate, et nad on ülikooli vastu võetud. Tartu üüriturule on aga tudengid juba sisenenud - iga uus üürikorteri pakkumine broneeritakse kiiresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Anna Vikman-Vähi ütles, et reaalselt on inimestel vaja korterit alles augusti lõpus, kuid broneeritakse ja lausa üürilepinguga alustatakse juulikuust. "Seda selleks et heast üüriobjektist mitte ilma jääda," ütles ta.

Eelmise aasta juulikuust on hinnad keskmiselt kümme protsenti kõrgemad.

Arco Vara kinnisvarabüroo maakler Liis Kurik märkis, et võrreldes aasta algusega on hinnad 6,4 protsenti juba juulikuuks tänavu tõusnud. "Näiteks võrreldes Tallinnaga, siis Tallinnas on 5,9 protsenti üürihinnad tõusnud. Tartu on ikkagi eesrinnas nii-öelda üürikate pakkumistega," sõnas Kurik.

Maakler Anna Vikman-Vähi sõnul otsivad tänavu Tartus kortereid lisaks tudengitele ka gümnaasiumisse astujad.

"Nad tulevad väiksematest asulatest, kus head gümnaasiumi ei ole ja on sunnitud elama Tartus. 16, 17-aastased, nemad otsivad," rääkis Vikman-Vähi.

Kõige populaarsemad on praegu ühe- ja kahetoalised korterid Tartu uusarendustes. Näiteks kahetoalise korteri eest küsitakse 540 eurot kuus. Korter on juba broneeritud ühe tudengi poolt.

"Ühetoalisel kesklinnas on 450 kuni 500, ühetoalise kohta see on muidugi palju. Kuigi tudengeid tavaliselt rahastavad vanemad, siis nemad on sellega nõus," ütles Vikman-Vähi.

Üks koht ühiselamu kahekohalises toas maksab seevastu umbes 150 eurot. Paratamatult kõik soovijad seal endale kohta ei saa.

"Sel aastal tuleb umbes 3400 esmakursuslast, Kolme linna peale kokku, Tartu Viljandi ja Narva ühikates on kokku 3390 kohta ainult. Isegi ainult neid numbreid vaadates, siis juba jääb inimesi välja. Aga kui mõelda, et meil on Tartu Ülikoolis päevaõppes umbes 10 000 tudengit, siis neid kohti on ikka väga vähe," rääkis Tartu Ülikooli üliõpilaskonna aseesimees Anette-Mai Pirk-Birk.

Ühiselamu kohataotlusi saavad esmakursuslased esitama hakata alates reedest.