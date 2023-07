Pruunsild annetas Metsküla koolile 40 000 eurot

Pruunsild kinnitas Lääne Elule, et on tõepoolest annetuse teinud ja loodab, et annetus aitab koolil aasta vastu pidada. Pruunsild märkis, et on hiljuti aasta kooliks valitud Metsküla kooli teemaga kursis olnud.

"See sobitub minu nägemisega sellest, keda toetada. Maakoolide teema on mulle südamelähedane," ütles Pruunsild Lääne Elule.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles ERR-ile, et vallavolikogu arutab Pruunsilla annetust tõenäoliselt neljapäeval ning otsuse, mis annetusega edasi teha, langetab augustis.

Saare sõnul on ta rääkinud annetusest ka Parvel Pruunsilla endaga, kelle eesmärk annetuse tegemisel oli kooli toetamine järgneval õppeaastal, mille jooksul saaks kooli tulevik selgemaks. Toetus on aga ühekordne.

"Et võib-olla annab ajalise võidu, et vaadata, mis edasi saab. Kas võib-olla sulgemise aasta edasi lükates selgub näiteks uusi asjaolusid," kirjeldas ta.

"Omavalitsus peab vaatama tervikpilti. Kui pikaajalist toetusskeemi, plaani pole, siis see valla haridusvõrgus suurt rolli ei oma. Kui midagi ei muutu, siis selle segase olukorra kordumist ilmselt ei taha keegi," rääkis Saare.

Saare märkis, et Lääneranna vald on arvestanud Metsküla kooli õpilastele õppekohtade pakkumisega teistes koolides, ka siis, kui vanemad ei ole veel uut kooli otsustanud. Kui vanemad soovivad oma lapsed panna aga mõne teise kohaliku omavalitsuse kooli, siis seal jäävad valla käed lühikeseks.

Saare lisas, et samas ei saa öelda, et kooli sulgemise otsust vaidlustanud lapsevanemad poleks saanud sellise olukorraga varem arvestada.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsil, et sügisel suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muudetakse põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutuvad 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks.

Esmaspäeval selgus, et teist korda halduskohtust esmast õiguskaitset taotlenud väike Metsküla kool jäi sellest ilma, sest kohtu hinnangul ei ilmnenud mingeid uusi asjaolusid ja tegu oli korduva taotlusega.

Seega ei näe kohus vajadust koolile uuesti õiguskaitse anda ja Lääneranna vallavolikogu otsus kool sügisest kinni panna on jõus.