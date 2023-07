Tallinn teeremontidest: olukord on pingeline, aga suuri nihkeid tähtaegades pole

Maapealsed teetööd probleeme tähtaegadega ei tekita, küll võtavad kauem aega ja toovad ootamatusi maa-alused tööd, kommenteeris Tarmak Tallinna suurt teetööde suve. Graafikud muudab see pingeliseks ning tööd võivad plaanitust lõppeda veidi hiljem.

"Teetöödel eelnevad maa-aluste kommunikatsioonide uuendamised. Maa-alused tööd on alati suuremal või vähemal määral seotud ettearvamatute ja ootamatute asjaolude ning vastuoludega. Sellised asjaolud muudavad ka ehitusgraafikud pingeliseks," lausus Tarmak, lisades, et see on tavapärane tiheasustusala ehitusobjekti rutiin, millega ehitusettevõtjad oskavad arvestada.

Märkimisväärseid ehitusgraafiku muudatusi siiski ette tulnud ei ole, ütles Tarmak.

Mõnevõrra on teetööde tähtajad siiski nihkunud. Näiteks pikalt kestnud Vana-Kalamaja tänava ümberehitus lõppeb Tarmaku sõnul septembris, veel märtsis ütles abilinnapea Vladimir Svet ERR-ile, et tööd peaksid valmis olema juuli lõpus või augusti alguses.

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise teine etapp on aga veel ees ja see puudutab maakonnaliinide peatuste ala Balti jaamahoone läheduses. Praeguseks on eskiisid valmis ja tänavu hakatakse hankega otsima projekti koostajat.

Jõe-Pronksi tänav on Tarmaku sõnu tavaliiklusele valmis oktoobris, Hobujaama-Narva maantee ristmik on aga praeguse seisuga kinni novembrini. Septembri algusest peaksid sealt siiski läbi sõitma hakkama trammid 2 ja 4, vähemalt nii on linnavalitsus lubanud. Septembris peaksid sealt sõitma hakkama ka trammid 1 ja 3.

Pronksi tänav on praeguseks enamjaolt asfalteeritud, aga kuivõrd tööd käivad tänava mõlemas otsas asuval ristmikul, siis tuleb ka Pronksi tänava avamisega oodata.

Tasapisi seal liiklusele avamine siiski toimub. Sel teisipäeval avati kaks ristmikku: Pronksi-Raua ning Pronksi-Gonsiori, mis autodega liiklejatele küll palju lisavõimalusi ei paku. Kesklinna suunal saab Gonsiori tänavalt teha parempöörde Pronksi tänavale. Piki Gonsiori tänavat saab sõita kuni Raua tänava ristmikuni ning liiklusele on avatud Pronksi tänava lõik Gonsiori ja Raua tänava vahel.

25. juulil peaks osaliselt lahti minema Pronksi tänava sõidutee Narva maantee ja Raua tänava vahel, täpsemalt Pronksi Narva maantee poolne ots, kuid tavaliiklusele avatakse kogu lõik siiski alles peale Narva maantee valmimist ja liiklusele avamist, mis peaks juhtuma 20. oktoobril.

Pronksi tänava lõik Tartu maantee ja Gonsiori tänava vahel on suletud samuti kuni 20. oktoobrini.

Jõe tänav on suletud kuni 11. septembrini. Jõe tänava Ahtri tänava poolne ots on suletud augusti lõpuni.

Liivalaia tänaval lõppevad ehitustööd septembris.