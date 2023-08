Võrklaeva sõnul ei piisa automaksu puhul ainult registreerimismaksust

Erakonna Eesti 200 riigikogu fraktsioon soovib küll üldiselt automaksu kehtestamist, kuid leiab, et Eestis võiks olla vaid sõidukite registreerimismaks. Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütles, et just aastamaks suunab automanikke säästlikumaid sõiduvahendeid hankima.

Võrklaeva sõnul on rahandusministeeriumi ja kliimaminister Kristen Michali ühine arusaam, et mootorsõidukimaks peaks täitma kliimaeesmärke. Eesti 200 eelistatav registreerimismaks aga kliimaeesmärkidele meid lähemale ei viiks, leidis rahandusminister.

"Registreerimismaksuga me liiguksime eesmärgi poole väga aeglaselt. Meil on eelmisest nädalast tagasiside kliimaministeeriumilt, kes ütleb, et me oma võetud kliimaeesmärkide täitmiseks peaksime oluliselt suuremate sammudega CO2 heidet vähendama. Kui me räägiksime ainult registreerimismaksust, siis kõik need autod, mis meil täna ringi sõidavad, jääksid puutumata. Tegelikult autoomanike jaoks võiks maksu mõte olla, et vahetada oma auto säästlikuma ja väiksema vastu. See lükkub kuskile kaugusse, kui piirduksime ainult registreerimismaksuga; siis me täidaksime oma keskkonnaeesmärke ikka väga-väga pika aja jooksul," rääkis Võrklaev.

Eesti 200 fraktsiooni aseesimees Toomas Uibo ütles ERR-ile, et Eesti 200 ei toeta automaksu kui varamaksu ning tema erakonna vaates oleks see selgelt maks, mis suunab inimesi keskkonnasäästlikumate sõidukite kasutamise suunas. Eesti 200 on varem teatanud, et pooldaks ainult registreerumismaksu, kuid see tähendaks, et rahandusministeeriumi seatud eesmärk, koguda automaksuga 120 miljonit eurot aastas, jääks täitmata.

Võrklaeva sõnul on vaja nii registreerimis- kui ka aastamaksu ning seda ta ka kohtumisel koalitsioonipartneritega selgitas. 120 miljonit on tema sõnul endiselt eesmärgiks.

"Selle maksu mõte on ühelt poolt keskkonnaeesmärke täita, liikuda säästvama liikumise poole, mis vähendab heitmeid; teisalt tähendab see riigieelarvesse tuhandeid. Säästev liikuvus nõuab igal aastal aina rohkem raha /.../ ehk et raha meil eelarves on igal juhul vaja ja 120 miljonit – ega me seda päris laest ei võtnud. /.../ See (lahendus) ongi selles mõttes kompromiss puhtama keskkonna ja inimeste maksevõime vahel," lausus Võrklaev.

Rahandusministri sõnul tähendab eesmärk, et automaks peaks kehtima hakkama järgmise aasta keskpaigas, et septembri lõpuks-oktoobri alguseks peaks mootorsõidukimaksu eelnõu jõudma riigikokku. "Ajaraam on ambitsioonikas, aga ma tahaks loota, et me suudame hakkama saada," ütles ta.

Nagu Uibo, nii märkis ka Võrklaev, et automaksu vajalikkuses koalitsioonis keegi ei kahtle, küsimus on pigem detailides. "Teema on keeruline, ma arvan, et ongi vaja arutada, selgitada ja siis kokku leppida, aga minu meelest siht on meil küll ühine," lausus ta.