Hussar: Eesti 200 automaksu seisukohad kattuvad paljuski kliimaministriga

Eesti 200 käis eelmisel nädalal välja mõtte, et automaksu võiks kehtestada vaid registreerimismaksuna, et vähendada vanade autode Eestisse toomist.

Kliimaminister Kristen Michali hinnangul peaks maks võtma oluliselt rohkemal määral arvesse auto keskkonnamõjuga seotud näitajaid ehk CO2 heidet ning vähem arvestama auto vanust.

Hussari sõnul kattuvad kliimaministri ettepanekud suuresti Eesti 200 seisukohtadega.

"Loomulikult meie eesmärk peab ühelt poolt olema see, et vähendada autopargi saastavust ja siin kliimaministri poolt välja käidud ettepanekud kindlasti seda aitaksid teha," ütles Hussar.

Hussar märkis, et automaksuga peab käsikäes käima ühistranspordi liikumisvõimaluste parandamine.

"Me oleme kokku leppinud, et uuel nädalal jätkuvad need arutelud ja kindlasti need ettepanekud, mis on kõlanud, aitavad automaksu eelnõud oluliselt paremaks muuta ja eesmärke ellu viia," ütles ta.

Hussari sõnul kaldub ta toetama Eesti 200 töörühma ettepanekut loobuda aastamaksust ja keskenduda vaid registreerimismaksule, kuid parim lahendus tuleb leida arutelude käigus.

Automaks peaks hakkama kehtima järgmise aasta juulist. Küsimusele, kas praegu oleks mõistlik aeg maha võtta, vastas Hussar, et maksu väljatöötamiseks on piisavalt aega. "Seetõttu ma usun, et just läbi sellise väga sisulise põhjalikku arutelu leitakse kõige parem lahendus."