Võrklaev: automaks tuleb rohkem heitmekeskne

Võrklaev ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ametnikud on jõudnud läbi töötada eelnõu väljatöötamiskavatsusele (VTK) tulnud tagasiside ja seetõttu toimus arutelu edasiste sammude üle.

"Tagasiside põhjal võib öelda, et me ilmselt liigume jõulisemalt heitmete vähendamise poole, et keskkonnamõju selle maksu disaini puhul suurendada, ehk CO2 mõju jõulisemalt arvesse võtta. Seal on muidugi väga palju nüansse, mida veel arvestada," lausus Võrklaev.

Võrklaev märkis, et eelnõuga tuleb teha veel tööd, et see siis koos riigieelarvega üle anda.

Ta märkis, et eelnõu kohaselt peaks saastavamate autode eest rohkem maksma, et see motiveeriks liikuma vähem saastavamate autode kasutuse poole. "Aga me peame neid asju veel läbi arvutama. Lähinädalatel me saame näha seda eelnõu drafti ja arvutusmudeleid."

ERR küsis, kui mures peaks olema näiteks 15 kuni 20-aastase auto omanik.

"Liigseks mureks pole põhjust. Küll aga tasub alati mõelda selle peale, kas ma saaksin säästlikuma sõiduvahendi poole vaadata. Aga ka tänases arutelus käis meil jätkuvalt läbi see, et me selle vanuse komponendi sinna sisse ühel või teisel moel jätame. See oleks sellise sotsiaalse poole arvestamine. Kõikidel inimestel ei ole võimalik endale kohe uut ja säästlikku autot osta," vastas Võrklaev.

"Teatud selline maksu vähendus, sõltuvalt auto vanusest, mis siis suure tõenäosusega päris hästi adresseerib inimeste maksevõimet. Ma usun, et see sinna ühel või teisel kujul jääb. Mis see lõplik valem on, sellega teeme veel tööd," lisas ta.

Rääkides sõiduki massi arvestamisest maksustamisel, ütles rahandusminister, et tagasiside põhjal on suund teha seda nutikamalt ja rohkem selle vaatega, et kuidas suunata inimesi väiksema heitmega sõiduvahendi poole.