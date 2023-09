Võrklaev: tahtsime automaksu teemal pidada veel pikemat debatti

Esialgu pidi automaks Eestis kehtima hakkama alates 1. juulist 2024. Võrklaev ütles ERR-ile, et eelnõu rakendumise edasi lükkamine oli eelarvekõnelustel tema ettepanek.

"On näha, et see on tekitanud ühiskonnas päris laialdast arutelu ja ma arvan, et mõnevõrra rahulikum arutelu ja kuulamine on vajalik, mõistlik ja kokkuvõttes on see tulemus kõigile parem. Me saame parema seaduse, inimesed saavad sellest paremini aru ja me mõistame üksteist paremini," sõnas Võrklaev.

"Mootorsõidukimaks tuleb, aga see tõesti tuleb siis 1. jaanuarist 2025. aastal. Ja põhjus, miks ma tegin ettepaneku see pool aastat edasi lükata oli see, et tegemist on uue maksuga, me oleme suvel koostanud väljatöötamiskavatsuse, selle üle on peetud ühiskonnas väga tugevat debatti, see sai palju tagasisidet. See eelnõu on tänaseks põhimõtteliselt koos, aga kui me oleksime tahtnud nende tuludega arvestada 2024. aasta eelarves, siis oleksime me pidanud liikuma ka 2024. aasta eelarve raamis. Ja see oleks tähendanud seda, et see eelnõu oleks kooskõlastusringi pidanud läbima umbes nädala ajaga. Aga minu soov oli see, et me selle eelnõu vaates saaksime pidada natukene laiemalt avalikku debatti," rääkis Võrklaev.

Samas ütles Võrklaev. et paar nädala jooksul soovib ta selle eelnõuga ikkagi avalikkuse ette tulla ja kooskõlastusringile saata. Aruteluks võiks jääda Võrklaeva sõnul kaks nädalat kuni kuu aega. Valitsusse ja riigikogusse soovib Võrklaev automaksu eelnõu esitada novembris, 2024. aasta alguse esimestel kuudel vastu võtta ja rakendada 2025. aasta algusest.

Automaksust lootis valitsus koguda 2024. aasta eelarvesse 60 miljonit eurot. Eelnõu viimase versiooni järgi peaks Võrklaeva sõnul automaksu tulu olema umbes 200 miljonit eurot aastas.

"Sai otsitud erinevaid võimalusi ja me võtsime 2024. aastaks jõukohase plaani, et me struktuurse positsiooniga jääme samale tasemele, mis ka sel aastal. Et see on eelarvereeglite kohane, kui on majanduses keerulised ajad. Ja teine asi on see, et me nominaalselt ikkagi parandame kuskilt 3,5 protsendi pealt 2,8-le. Me igal juhul riigi kulusid vähendame, aga läheme järgmisel aastal natuke rahulikumas tempos," rääkis Võrklaev.

Seda, kui suur saab olema Eesti 2024. aasta riigieelarve, ei soovinud Võrklaev veel öelda.

"Ma hetkel veel seda numbrit ei ütleks, sest eile me saime põhiasjad kokku, täna on ametnikud tegelenud päev läbi kogu selle lõpliku plaani kokku panemisega. Mul on olnud väga tihe päev, ei ole viimast infot küsinud," ütles rahandusminister.