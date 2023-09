Kõlvart: erakond saab olla heas vormis ka pärast hulga liikmete lahkumist

Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et tal on kahju, et mitmed inimesed on pärast tema saamist parteijuhiks erakonnast lahkunud. Tema sõnul saab erakonna Isamaa näitel öelda, et erakond saab olla heas poliitilises vormis ka pärast suure hulga liikmete lahkumist.

"Mul on väga kahju, et Keskerakonnast on mitmeid inimesi välja astunud. Maailmavaade ja erakonda kuulumine on iga inimese isiklik otsus ja seda tuleb respekteerida. Minu sõnum pärast Keskerakonna esimeheks valimist oli selge: kõik Keskerakonna liikmed on väärtuslikud ja mina olen valmis unustama kõik isiklikud vastuolud ja teravad väljaütlemised, et puhtalt lehelt üheskoos edasi minna. Kahjuks on osa inimesi kujundanud oma seisukoha ja langetanud otsuse juba enne kongressi toimumist," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvart rääkis, et erakondades on ikka pereheitmisi olnud, ka Keskerakonnas või kasvõi Isamaas. "Üsna hiljuti lahkus Isamaast nii tugev poliitikute tuumik, et tegi isegi uue erakonna. Sellele vaatamata on Isamaa täna heas poliitilises vormis. Ka Keskerakonna eesmärk on lahkumistest hoolimata oma poliitilist vormi tugevdada ja Keskerakonna väärtusi kandes edasi minna," lausus Kõlvart.

ERR kirjutas umbes kaks nädalat tagasi, et pärast Mihhail Kõlvarti valimist Keskerakonna esimeheks lahkus erakonnast umbes 40 inimest. Lahkujate seas olid näiteks Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder ning kindralmajor reservis Neeme Väli. Kõik kolm astusid erakonda Isamaa.

Kõlvart: "Ja russkii" kleebised on provokatsioon

Linnapea kommenteeris ka viimase aja juhtumit, kus mõnede Eesti numbrimärgiga autode omanikud on oma auto tagaklaasile kleepinud loosungid "Ja russkii" ning "Sila v pravde". Mõlemad loosungid on levinud Venemaal õigustamaks Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu.

Kõlvart ütles selle kohta, et enda rahvuskuuluvuse näitamine ei peaks olema probleem, aga probleem tekib siis, kui rahvusküsimusega proovitakse tekitada vastandumist ja provotseerida vaenu.

"Antud juhul on näha soovi meelega provotseerida ja poliitilisi pingeid tekitada. Praegusel ajal on mõistlik igal juhul provokatsioonidest hoiduda, sest meil ei ole ühiskonnas täiendavat pinget vaja. Politsei on asunud nende autodel eksponeeritud siltide osas juba hinnanguid andma ja see ongi lahendus," kommenteeris Kõlvart.