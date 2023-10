Iisrael annab lööke Gaza pihta

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas "vägevat kättemaksu selle kurja päeva eest".

Öösel algasid Iisraeli õhurünnakud Gazas, mis tabasid sealseid elamurajoone, tunneleid, mošeed ja Hamasi ametnike kodusid, tappes palestiina allikate sõnul üle 300 inimese, sealhulgas 20 last.

Iisraeli lõunaosas, Gazaga külgnevatel aladel võitlesid Hamasi püssimehed Iisraeli julgeolekujõududega ka veel 24 tundi pärast äkkrünnaku algust.

Iisraeli sõjavägi teatas, et on saavutanud kontrolli enamiku palestiina võitlejate sissetungimiskohtade üle, tapnud sadu palestiinlaste ründajaid ja võtnud veel kümneid vangi, kuid mõnes kohas jätkuvad endiselt lahingud.

Iisraeli võimud teatasid, et on lähetanud kümneid tuhandeid sõdureid Gazat ümbritsevale alale ja kavatseb evakueerida kõik selle piiri läheduses elavad iisraellased.

"Me ründame Hamasi rängalt ja see saab olema pikk, pikk tee," ütles sõjaväe pressiesindaja ajakirjanikele antud briifingul.

Gazas ütles Hamasi pressiesindaja Abdel-Latif al-Qanoua, et rünnak oli "meie rahva kaitseks", lisas, et rühmituse võitlejad jätkasid raketirünnakuid ja operatsioone piiri taga.

Rünnak kujutas endast suurimat ja ohvriterohkemat sissetungi Iisraeli pärast seda, kui Egiptus ja Süüria 50 aastat tagasi Yom Kippuri sõjas kaotatud territooriumi tagasivõitmiseks alustasid äkkrünnakut, mille Iisrael tagasi lõi.

Relvastatud palestiinlased tapsid sissetungi käigus vähemalt 250 iisraellast, sealhulgas kõrgemaid sõjaväelasi. Võitlejad põgenesid tagasi Gazasse koos kümnete pantvangidega, sealhulgas nii sõdurite kui ka tsiviilisikutega. Hamas teatas, et teeb hiljem pühapäeval avalduse, milles öeldakse, kui palju vange nende valduses on.

Nii paljude iisraellaste sattumine pantvangi, kellest paljude kinnivõtmine on jäädvustatud videodel, lisab Netanyahu jaoks veel ühe probleemi, arvestades varasemaid juhtumeid, mil tema juhitud valitsus pidi pantvangide vabastamise eest andma välja vangi mõistetud palestiinlasi.

Iisraeli meedia: tapetud on rohkem kui 400 iisraellast

Iisraeli telekanalite teatel on alates laupäeval alanud rünnakust tapnud üle 400 iisraellase. Lisaks on 2000 inimest saanud haavata.

Reuters vahendas, et kohaliku meedia andmetel ulatub hukkunute arv juba 500 ja 600 vahele.

Iisraeli saadik Türgis: rahu vahendamiseks on veel liiga vara

Iisraeli suursaadik Türgis Irit Lillian ütles, et praegu on liiga vara hakata rääkima kõneluste vahendamisest Iisraeli ja Hamasi vahel. Lilliani sõnul ei tohiks Hamasil olla esindusi ei Türgis ega teistes riikides.

Türgi pole tunnistanud Hamasi terroriorganisatsiooniks.

"Vahendamine algab mingil teisel ajal. Praegu peame me kahjuks lugema langenuid, ravima haavatuid ja me ei tea isegi, kui palju meie kodanikest on võetud pantvangi," lausus Lillian.

"Me tahame, et pantvangi võetud tuleksid koju tagasi ja me tahame tagasi rahu ja vaikust Iisraeli ja kogu piirkonda. Alles siis võime me rääkida vahendamisest," lisas ta.

Egiptuse politseinik lasi maha kaks Iisraeli turisti

Egiptuse politseinik avas Vahemere äärses Aleksandria linnas tule Iisraeli turistide pihta, tappes vähemalt kaks iisraellast ja ühe egiptlase, teatas kohalik meedia.

Telekanal Extra News, millel on tihedad sidemed Egiptuse julgeolekuagentuuridega, teatas ananüümseks jäänud julgeolekuametnikule viidates, et Aleksandrias Pompei samba juures aset leidnud rünnakus sai ka üks inimene haavata.

Tulistamises kahtlustatav politseinik peeti kinni.

Iisraeli päästeteenistus Zaka teatas kahe inimese tapmisest Aleksandrias.

Netanyahu: oleme astumas pikka ja raskesse sõtta

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas pärast laupäevast Hamasi verist üllatusrünnakut, et sõja esimene faas on lõppenud ja suurem osa vaenlase jõududest riigi territooriumil hävitatud.

"Oleme astumas pikka ja raskesse sõtta. Meid sundis sellesse sõtta Hamasi mõrvarlik rünnak. Esimene faas lõpeb praegu enamiku meie territooriumile tunginud vaenlase jõudude hävitamisega," kirjutas ta sotsiaalvõrgustikus X (varasem Twitter).

"Samal ajal oleme alustanud rünnakufaasi ning see jätkub tingimusteta ja hingetõmbeta, kuni eesmärk on saavutatud. Anname Iisraeli kodanikele tagasi julgeoleku ja saavutame võidu," lisas ta.

Iisraeli peaministri büroo teatas laupäeval ka otsusest katkestada Gaza sektori varustamine elektri, kütuse ja kaupadega.

Samal ajal kuulutas Iisraeli kaitsevägi (IDF) Gaza sektori suletud sõjaväetsooniks. Varem kutsus IDF Gaza tsiviilelanikke ohutuse huvides viivitamatult oma elurajoonidest lahkuma.

"Gaza sektori elanikud, pange tähele! Hamasi operatsioonid sunnivad IDF-i tegutsema teie elukohas. Oma julgeoleku huvides peate oma elukohast viivitamatult lahkuma," ütles kaitseväe pressiesindaja araabia meediale samuti X-is tehtud avalduses.

Avaldus sisaldab ka nelja videot, mis annavad Gaza tsiviilelanikele juhiseid, kuhu igas linna piirkonnas minna.

Tihedalt asustatud Gaza sektoris elab umbes kaks miljonit inimest.

Iisrael on seadnud ranged piirangud sealsete tsivilistide liikumisvabadusele ja kontrollib esmatarbekaupade importi kitsukesse enklaavi.

Palestiina terroriorganisatsioon Hamas korraldas laupäeva varahommikul Gaza sektorist üllatusrünnaku Iisraelile, tulistades selle pihta umbes 5000 raketti ning saates üle piiri oma võitlejad, kes tapsid ja võtsid pantvangi juudi tsiviilelanikke ja sõjaväelasi. Kokku on rünnakus mõlemal poolel kokku surma saanud sadu ja haavata mitu tuhat inimest.

Hamasi kinnitusel on nende käes pantvangis sadu juute

Palestiina terrorirühmituse Hamas võitlejate laupäeval korraldatud äkkrünnakus Iisraeli linnadele võeti pantvangi sadu juute.

Vangi võetud iisraellaste koguarv on "mitu korda suurem" kui kümned inimesed, ütles Hamasi relvastatud tiiva pressiesindaja pühapäeval, veidi pärast südaööd eetris olnud salvestises.

Pressiesindaja sõnul olid vangi võetud isikud laiali Gaza sektori kõikides piirkondades.

Hizbollah tulistas Liibanonist Iisraeli

Liibanonis tegutsev Iraani-meelne rühmitus Hizbollah teatas pühapäeval, et tulistas vaidlusalusel piirialal Iisraeli positsioone "suure hulga suurtükimürskude ja rakettidega".

"Islami vastupanuliikumine (Hizbollah) ründas sionistliku vaenlase kolme positsiooni okupeeritud Liibanoni Shebaa farmides suure arvu suurtükimürskude ja juhitavate rakettidega," öeldakse šiialiikumise avalduses ja selles lisatakse, et rünnakuga väljendati solidaarsust palestiina äärmusrühmituse Hamas laupäevasele ulatuslikule õhu-, mere- ja maismaarünnakule Iisraeli vastu.

Piiri lähedal elavate liibanonlaste sõnul kuulsid nad hommikul kümmekonda raketti Iisraeli poole lendamas.

AFP fotograafi sõnul lendasid piiriala kohal Iisraeli luuredroonid.

Iisraeli relvajõudud teatasid pühapäeva hommikul suurtükitulest, millega vastati Lõuna-Liibanonist lähtunud tulistamisele.

"Iisraeli suurtükid ründavad Liibanoni ala, kust tulistati," ütlesid relvajõud avalduses pisut enne kella 7.30.

Pärast seda andis Liibanoni riiklik uudisteagentuur NNA teada, et "vaenlase positsioonide suunas tulistati veel kaks raketti", millele too vastas uue suurtükitulega.

Iisrael hoiatas Hizbollah'd konflikti sekkumast.

"Me soovitame Hizbollah'l end sellesse mitte segada. Kui nad tulevad, oleme me valmis," ütles relvajõudude pressiesindaja Richard Hecht.

Liibanonis Iisraeli piiril patrullivad ÜRO rahuvalvejõud UNIFIL manitsesid pooli end vaos hoidma.

"Oleme kontaktis mõlema poole võimudega, et olukorda ohjes hoida ja vältida veel tõsisemat eskalatsiooni," ütles UNIFIL pühapäeval.

Liibanoni ja Iisraeli eraldav nn sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Lõuna-Liibanoni vallutatud aladelt, milles pooled leppisid ÜRO vahendusel kokku 2000. aastal.

2006. aastal pidasid Iisrael ja Liibanon 34-päevase sõja, milles sai Liibanonis surma üle 1200 inimese, peamiselt tsiviilelanikud, Iisraeli poolel 160, peamiselt sõjaväelased. Tehniliselt on riigid tänini sõjas.

Hizbollah tunnustas laupäeval Hamasi "kangelasliku operatsiooni" eest, öeldes, et tema juhtkond jälgib olukorra arengut ning on otseühenduses "palestiina vastupanuvõitluse juhtidega kodu- ja välismaal".