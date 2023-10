Autoomanike liidu juht: automaks seab eeskujuks Põhja-Korea või Kuuba

"Mina ütleks, et siin on eeskujuks võetud ühe külje pealt Põhja-Korea, kus on vähe autosid ja palju jalgrattaid ning teiseks Kuuba, kus siseturul olevad autod hakkavad ringlema, sest väljast on neid keeruline sisse tuua," rääkis Saar kolmapäeval Raadio 2 saates "Hommik!".

"Selle maksu näol on nüüd siis inimesed saanud lõpuks selle personaalse riigi, mida Eesti 200 lubas. Ehk me näeme seda, kuidas inimesed istuvad ja kalkuleerivad ja vaatavad, et palju siis nüüd konkreetselt tema auto pealt hakkab [maksu] tulema ja kas peaks olema seitse aastat vana või üheksa aastat vana või 15 aastat vana või uus. Segadust on selle automaksuga nüüd küll rohkem kui tarvis," tõdes Saar.

Saare sõnul maksueelnõus keskkonnakomponenti ei ole, kuna tema sõnul saavad kõige suurema maksukirve kaela need, kellel on mõni aastat vana ja suhteliselt säästlik auto. Maksukavast tulenevalt on mõistlik sõita autoga, mille puhul ei ole vahet, et kui palju ta saastab, leidis ta.

Autoomanike liidu juhi hinnangul ei arvesta uus maks sellega, et inimestel võib olla mitu autot erinevatel otstarvetel: "Ehk kui sul on kolm autot näiteks: ütleme igapäevaauto, maal nagu mul üks Lõuna-Eesti tuttav ütles, on sul ka varuauto olemas, sellepärast et sa kunagi ei tea, millal sul see Passat, Golf, Nissan Sunny otsad annab ja siis võib-olla on sul ka veel maastur või hobiauto - siis see ei ole enam 50, vaid see on kolm korda 50 eurot."

"Ja teine väga oluline aspekt, mida praegu inimesed ei näe, on see, et kui sul saab see viiekümneeurone auto ühel hetkel otsa, siis ega sa enam Saksamaalt või Rootsist ei too endale seda ju selliste kuludega sisse. Varem oli see, et sa maksid auto eest, tõid ta sisse, võtsid arvele, maksid transpordi eest ja oligi kõik, aga nüüd tuleb ju ka kasutatud auto arvele võtmisele maks juurde," lisas Saar.

"Mulle tundub, et kõige rohkem või kõige ebaproportsionaalsemalt maksustatakse seda inimest, kellel ongi selline kolm kuni kaheksa aastat vana auto, mis on igatepidi vinks-vonks, aga võib-olla mille täismass jääb seal natukene üle kahe tonni. Kusjuures ka see on arusaamatu, et miks on võetud aluseks täismass sellepärast, et täismass tähendab seda, et autol on paak täis, on kõik anumad vedelikke täis, on kõik reisijad ja on pandud ka maksimaalne pagas peale. Kui palju te teate inimesi, kes sõidavad nii-öelda täismassis autoga ringi?" küsis autoomanike liidu juht.

Saar kritiseeris ka seda, et kui algse plaani kohaselt kavatseti automaksuga koguda 120 miljonit eurot, siis nüüd on sihiks 230 miljonit, mis tähendab olulist maksutõusu.

Samuti tõi Saar välja, et kui autostumise vähendamiseks peaks olema keskkonnasõbralikumad alternatiivid liikumiseks, siis neid ei ole. "Kus need alternatiivid on või kus on võimalik nendega tutvuda või kuidas ma nende vahel valida saan? Me peame tagasi minema ideelisele tasandile. Me võime kakelda selle üle, et on see täismass nüüd seal kaks tonni või on ta seal 2100 kilo, kas kasutatud autol peaks olema aastamaks 45 eurot, 30 eurot või 60 eurot, aga me peaks minema nagu back to basics (ingl.k. tagasi alguse juurde) ja vaatama, et tegelikult Eesti ühistranspordivõrk ning Eesti hajaasustus ja elukorraldus nagu kuidagi ei anna suurele osale inimestele üldse võimalust midagi valida," tõdes ta

Saar leidis ka, et automaks võiks säästa ka hobiautode omanikke: "Väga paljud hobiautode omanikud käivad sama tihti tanklas, kui nad käivad ülevaatusel, kas nad peaks täie rauaga maksma, tekib küsimus?"

"Lõppkokkuvõttes võib ka inimesele öelda, et aga müü siis endal see Võru või Valga elamine maha või müü enda korter Kosel maha, osta see kesklinna - siis sa ei pea üldse autot oma, käi jala poes ja ei ole üldse mingit probleemi. Aga siin tekib kaks probleemi. Esiteks kõik kesklinna ei mahu ja teiseks kõigil ei ole selleks raha. See on seesama hea jutt, et võtame nüüd selle elektriauto. Kui see ka Eestis ühel hetkel juhtub, et kõik võtavadki elektriauto siis number üks, kust tuleb see elektrienergia, et neid autosid kõiki laadida? See on üks probleem ja tegelikult teine on see, et sellisel juhul seda automaksu tõstetakse veelgi, sest siis kaob ära ju ka kütuseaktsiis, mida praegu tuleb üle 500 miljoni aastas," rääkis Saar.

Autoomanike liit kogus automaksuvastasele petitsioonile ligi 80 000 allkirja.