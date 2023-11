Eesti Pank prognoosib töötuse kasvu lähiajal

Keskpank märkis tööturu ülevaates, et kuigi majandus on langenud juba poolteist aastat, siis olukord tööturul on seni olnud oodatust parem. Samas hoiatab Eesti Pank, et tööturg reageerib üldisele majandusolukorrale viivitusega ning see tähendab, et lähitulevikus muutub töö leidmine keerukamaks.

Septembri lõpus avaldatud prognoosis hindas Eesti Pank, et järgmisel aastal kerkib tööpuudus kaheksa protsendini, kuid tegelikult tõuseb töötuse määr ilmselt kõrgemale.

"Võrreldes septembri prognoosiga ma võin öelda, et need andmed, mis on juurde tulnud, on pigem pessimistlikumad. Ma ei oska öelda, kui palju me oma prognoosi korrigeerime. Suurt tööpuudust, kahekohalist, ma ei usu hästi, et me prognoosiks," ütles Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.