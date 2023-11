Lääneriigid ja Hiina leppisid kokku koostöös tehisintellekti vallas

Ühendkuningriigis toimuvast tehisintellektile pühendatud tippkohtumisest osa võtnud riigid avaldasid ühise deklaratsiooni, milles lubatakse töötada koos selle nimel, et tehisintellekti kasutataks inimeste kesksel, usaldusväärsel ja vastutustundlikul viisil.

Allakirjutanute seas on sellised lääneriigid nagu USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan. Lisaks kirjutas deklaratsioonile alla Euroopa Liit.

Bletchley Deklaratsiooniks nimetatud dokumendis hoiatatakse katastroofiliste riskide eest, mida võib tehisintellekti areng kaasa tuua. Samuti jõuti järeldusele, et selliseid riske on parim maandada rahvusvahelise koostöö kaudu.

Tegemist on esimese rahvusvahelise avaldusega, milles kutsutakse üles reguleerima tehisintellekti arendust, vahendab Financial Times.

Deklaratsiooni koostamisel leidsid ühise keele mitte ainult lääneriigid, vaid ka Hiina, India, Brasiilia, Keenia, Nigeeria ja Saudi Araabia. Siiski ennustatakse, et riikide vahel võib tekkida erimeelsusi küsimuses, kui rangelt tuleb tehisintellekti arendust reguleerida.

Briti teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogia eest vastutav minister Michelle Donelan nimetas tippkohtumist ajalooliseks sündmuseks mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka kogu maailma jaoks. Ta lisas, et Hiina osalus oli märgiline.

Hiina tehnoloogia aseminister Wu Zhaohui rõhutas kohtumisel peetud kõnes, et kõik osapooled peavad austama rahvusvahelist õigust ning töötama koos võitluses tehisintellekti pahatahtliku kasutamise vastu. Ta väitis, et tehisintellekt on ennustamatu, seletamatu ja sellel napib läbipaistvust.

USA kaubandusminister Gina Raimondo esines üritus avakõnega, milles ta avalikustas USA uue instituudi rajamist, mis hakkab hindama tehisintellekti turvalisust ja ohutust.

Tegemist on sel nädala juba teise USA algatusega tehisintellekti valdkonnas. Esmaspäeval kirjutas USA president Joe Biden määrusele, mille eesmärk on maandada tehisintellekti ja algoritmite kasutamisest tingitud riske.

Kahepäevasel tippkohtumisel arutatakse teiste teemade seas tehisintellekti väärkasutamisest tingitud ohte ülemaailmsele turvalisusele, kontrolli kaotamise võimalust tehisintellekti üle ning rahvusvahelise kogukonna võimalusi maandada tehisintellekti riske ja kasutada ära tänu sellele avanevaid võimalusi.