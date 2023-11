Kallas lubas taotleda EL-i toetuste kasutamise pikendust

"Kui mul on esmaspäeval kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendiga (Tallinna külastava majanduse valdkonda kureeriva Valdis Dombrovskisega – toim.), siis kindlasti ma tõstatan ka selle küsimuse, et rahade kasutamise aega pikendada, et need asjad saaksid tööle," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister ei täpsustanud, mis raha ta silmas peab, kuid oli varem pikalt rääkinud Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamisest uute töökohtade loomiseks Ida-Virumaale.

Õiglase ülemineku fondist osa tuleb koroonapandeemia tagajärgedest ülesaamiseks loodud taasterahastust Next Generation EU, mille vahendid laenas Euroopa Komisjon turgudelt ning mis peab olema eesmärgipäraselt kasutatud 2026. aasta augustiks. Teine osa õiglase ülemineku rahadest pärineb Euroopa Liidu mitmeaastasest (2021-2027) eelarvest (MFF).

Eesti saab EL-i taastekavade kaudu 953 miljonit eurot, sellest õiglase ülemineku kavade alusel 736 miljonit. Õiglase ülemineku fondist abistatakse eelkõige neid piirkondi, mis satuvad rohepöörde käigus majanduslikult kõige raskemasse olukorda, Eestis on selle peamine sihtpiirkond Ida-Virumaa, kus põlevkivisektori kokkutõmbamine ähvardab sadu inimesi tööta jätta.