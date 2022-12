Ettevõtted valmistuvad Ida-Virumaal uute põlevkivikaevanduste avamiseks

2009. aastal avatud VKG Ojamaa kaevanduse põlevkivivarud ammenduvad sel kümnendil. Seetõttu on VKG-l käimas ettevalmistused kaevanduse rajamiseks Ojamaa lähistele, kus nad hakkavad Uus-Kiviõli kaevevälja jagama kahasse Enefit Poweriga.

"Kogu kaeveväljast üks kolmandik on VKG kasutuses ja me praegu teeme aktiivselt planeerimis- ja ettevalmistustöid, et seda kaevandust kasutusele võtta. See asub Ojamaa praegusest tootmiskompleksist nelja-viie kilomeetri kaugusel. Täismahus peaks see uus kaevandus tööle asuma 2028. aastal pärast Ojamaa ammendumist," rääkis VKG juht Ahti Asmann.

Alexela kontserni kuuluval Kiviõli keemiatööstusel on kavas olemasoleva Põhja-Kiviõli kaevanduse laiendamine. Seni on ettevõte põrkunud kogukonna vastuseisule ja ka Lüganuse vallavolikogu ei nõustunud valitsuse korralduse eelnõuga, mis lubaks Uljaste järve kandis maavarasid uurida.

Seda, kas ja kui palju on karjääri laienemine võimalik, tahab tööstus selgeks saada paari lähema aasta jooksul.

"Vähemalt 2025. aastaks peab olema meil selge, kas me saame jätkata olemasoleva karjääriga või peame ostma teiste käest põlevkivi enda tootmise käigus hoidmiseks, mis aga pole tõenäoliselt selline variant, mis oleks meile majanduslikult kasulik," selgitas Kiviõli keemiatööstuse juht Priit Orumaa.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power, kes praegu kaevandab põlevkivi Narva karjääris ja Estonia kaevanduses, ei kavatse enne 2035. aastat uusi kaevandusi avada.