Reinsalu: mul on põhimõtteline probleem Reformierakonna poliitilise käekirjaga

Teisipäeval avaldatud Norstati küsitluse järgi on Isamaa tõusnud valijate seas kõige populaarsemaks erakonnaks. Reinsalu sõnul näitab Isamaa toetuse kiire tõus viimastel kuudel, et valmisteks üles seatud kunstlik vastandus Reformierakonna ja EKRE vahel ei ole peale valimisi poliitika argipäevas vastu pidanud ning inimesed otsivad kolmandat valikut.

"Tulevik on alati uus ja Eesti poliitiline maastik muutub. Eesti poliitikat püüti suruda Reformierakonna ja EKRE kultuurisõja stiilis vastandumiseks. Ma arvan, et see on väga lühinägelik käsitlus. Selle kõrvale on vaja kolmandat poliitilist valikut ja see on Isamaa," lausus ta.

Reinsalu lisas, et Isamaa uute toetajate seas on kindlasti palju neid, kes on pettunud praeguses valitsuses.

"Need (hääled) on kindlasti suures osas rahulolematus selle valitsuse poliitikaga. Sealhulgas ka pettumus ootustes, mis olid koalitsiooniparteide valijatel. Kindlasti on see ka inimeste otsimine, kes kehastaks tervet mõistust tänases olukorras. /.../ Minimaalne, mida inimesed ootavad, on, et valitsuses ei tehtaks rumalusi. See oleks juba väga radikaalne programm – hoiduda ebakindla olukorra võimendamisest ebamõistlike sammudega," lausus ta.

Reinsalu sõnul ei ole Isamaal vaatamata suurele toetusele plaanis Reformierakonna juhitud valitsusse minna, isegi kui selline võimalus peaks tekkima.

"Minu vastus on olnud eitav. Mul on põhimõttelisi probleeme Reformierakonna poliitilise käekirjaga," lausus ta.

Reinsalu sõnul annab taoline valijate toetus võimaluse valitsuse mõjutamiseks ka valimiste vahelisel ajal. "See annab Isamaale uue erilise kaalu oma seisukohtade väljendamisel. /.../ Demokraatia ei päädi valimistulemusega," nentis ta.

Isamaa algatas teisipäeval umbusalduse peaminister Kaja Kallase umbusaldamiseks. Reinsalu sõnul on see loogiline käik pärast aja andmist koalitsioonile niinimetatud idavedude skandaalis seisukohale jõudmiseks.

"See aeg on võetud, aga ära raisatud. /.../ Tähtis on see, et fikseerime ära, milline on erakondade vastutus selles küsimuses. Et ei peidetaks end üksteise selja taha. /.../ Et Reformierakond ütleb välja (oma seisukoha), et Eesti 200 ütleb, et sotsiaaldemokraadid ütlevad," lausus ta.

"Eesti huvides on töövõimeline valitsus ja lähtekoht sellele on, et Kaja Kallas paneks oma ameti maha," lisas ta.

Reinsalu möönis samas, et ta ei näe, et praegune koalitsioon laguneks ja valitsus langeks.

"Täna on poliitiline reaalsus, et Reformierakond on erikaaluga ja mul on tunne, et see valitsus jätkab. (Aga) tuleb teha korrektsioon selle valitsuse juhi osas," ütles ta.

"Kui on Reformierakonna võimuvertikaal ja kaks abiorganisatsiooni, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, hirmus valitsuses välja kukkuda, legitimeerivad Reformierakonna poliitikat, siis see võib kesta väga kaua aega. Kuluaarides on Reformierakonna poliitikud rääkinud, et tuleb anda peaministrile aega, me siis manööverdame ta Euroopasse, nähtavasti Euroopa Komisjoni ametikohale," lisas Reinsalu.