Evecon rajab koos prantslastega Harjumaale Euroopa võimsaima akupargi

Akupargid rajatakse Saku valda Kiisale ja Raasiku valda Arukülla. Kiisal asub ka Eleringile kuuluv avariielektrijaam.

Akupark valmib 2025 ehk aastal, mil Eesti koos Läti ja Leeduga ühendab end lahti Venemaa elektrivõrgust ja Baltimaade võrgud ühendatakse Mandri-Euroopa võrguga. See peoks tagama võimalikuks hädajuhtumiks vajaliku sagedusreservi, hiljem saab akuparki kasutada taastuvenergia salvestamiseks.

Kahe akupargi koguvõimsus on 200 megavatti ja 400 megavatt-tundi, mis tähendab, et vajadusel suudetakse tagada elektrivarustus 90 000 majapidamisele.

Tulevase akupargi ühendusi rajatakse juba praegu Eleringi poolt, akupargid saavad kasutuskõlblikuks vastavalt 2025. aasta teises ja kolmandas kvartalis. Esimest parki asutakse Kiisal rajama järgmise aasta kevadel, teist parki Arukülla 2024. aasta neljandas kvartalis. Kiisale tarnib Corsica Sole akud 2024. aasta lõpus.

Akupargiga saab kõikumistele elektrisüsteemis reageerida sekundite jooksul, ütles Corsica Sole uute turgude juht Jean-Gabriel Steinmetz.

Akupargi nimeks saab Baltic Storage Platform.

Kliimaminister Kristen Michal ütles, et reserv- ja salvestusvõimsuste tekkimine Eestis on hea uudis ja eriti tervitatav on see, et seda teevad eraettevõtjad.

Corsica Sole on Prantsusmaa taastuvenergiaettevõte, mis loodi 2009 Korsikal. Ettevõte rajas oma esimese akupargi 2021. aastal.

2022. aasta detsembris avati Belgias Corsica Sole poolt arendatud Mandri-Euroopa suurim akupark. See rajati Euroopa elektrivõrgu stabiilsuse tagamiseks ehk sagedusreserviks. Salvesti suuruseks on 50 megavatti ja 100 megavatt-tundi.

Eesti Energia ebaõnnestus hiljuti rahvusvaheline hange suure mahuga energiasalvesti soetamiseks. Salvesti võimsus peaks olema 25 megavatti ja 50 megavatt-tundi, mis kataks täielikult ka Baltimaade sagedusreservi vajaduse. Eesti Energia ütles peale ebaõnnestunud hanget, et suursalvesti hankimisega plaanidega minnakse siiski edasi.

