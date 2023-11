Bussisõit hakkab maksma kevadel planeeritust viiendiku võrra rohkem

Tasuta sõit maakonnaliinidel saab uuest aastat läbi ja nüüdseks on selgunud, et bussisõit hakkab maksma viiendiku võrra rohkem, kui algul kavandati. Esialgu säilib priisõit noortele ja eakatele, kuid regionaalminister Madis Kallas ei välista muudatusi.

Igapäevaste bussisõitjate jaoks on kaks olulist uudist. Halb uudis on see, et pärast priisõidu kadumist uuel aastal on kuukaart viiendiku võrra kallim, kui alguses plaanis oli. Hea uudis on aga see, et inimesed, kes eri maakondade vahel liiguvad, ei pea kahte kuukaarti ostma.

"Hinnapõrand saab olema 1,50 pooleteise tunni pilet, kaks eurot bussist ja 25 eurot kuukaart, mis kehtib ükskõik millises Eesti piirkonnas. See on kõige suurem muudatus, mis saab olema enamikes maakondades eeldatavasti 2. jaanuarist," ütles regionaalminister Madis Kallas (SDE).

Kevadel pakuti kuukaardi hinnaks välja 20 eurot, kuukaardi kallinemist põhjendatakse ühistranspordikeskuste sooviga.

"See oli ühistranspordikeskuste soov, et ärme karista neid inimesi, kes elavad teises maakonnas, pigem teeme lihtsa ühetaolise mudeli ja maakonnapiir ei ole karistuseks inimestele," ütles regionaalministeeriumi transpordiosakonna juhataja Andres Ruubas.

Priilt saavad edasi sõita kuni 20-aastased ja need, kel 63. sünnipäev peetud.

"Ma ei väida, et ta täpselt sellisena tulevikus saab olema. Võib-olla tulevad ka mingid muudatused. Seega minul ei ole mingit mure tulevikus ümber otsustada, et me ei jääks kinni tänastesse otsustesse," sõnas Kallas.

Riik loodab aastas piletitulu saada kuus kuni kaheksa miljonit eurot ja kogu summa on ette nähtud liinivõrgu tihendamiseks, kuid ministri sõnul ei pruugi näiteks Harjumaal teenitud piletiraha jääda samasse piirkonda.

"Me ise näeme, et mõnes piirkonnas, kus on võib-olla oluliselt rohkem sõitjaid ja oluliselt rohkem piletitulu, on investeeringuvajadus 2024. või 2025. aastal väiksem. Samas on mingid piirkonnad, kus seda piletitulu on vähem, aga on kindlasti vaja mingid liinid käima panna," ütles Kallas.

Kui seni vähendas riik piletitulu teeninud ühistranspordikeskustele makstavat dotatsiooni, siis nüüd lubab minister, et uuest aastast nii enam ei tehta. Samas teab Tartu ÜTK juht Maikl Aunapuu, et piletiraha nad endale ei saa ja iga müüdud pilet vähendab makstavat dotatsiooni.

"Meile on öeldud, et järgmise aasta eelarvet ette valmistades peame jääma liinimahu suhtes samale tasemele kui eelmisel aastal ehk liinimahu suurendamist ei ole seni võimaldatud," ütles Aunapuu.

"See bussipileti tagasi toomine on eelkõige eesmärgiga vähendada seda puudujääki, mis on eelarves bussisõidu doteerimisel," sõnas Ruubas.

Suuremad muudatused tulevad lähiaastatel, sest märtsiks peaks valmima ministeeriumi tellitud analüüs, kuidas oleks ühistransporti Eestis kõige mõistlikum korraldada, aga ka rahastada.