Sõja 648. päev: Kiiev: Venemaa ei vaja kõnelusi, vaid pausi jõu kogumiseks

Venemaa ei vaja mingeid rahuläbirääkimisi, ta tahab vaid pausi, et koguda jõudu ja minna uue jõuga rünnakule, vahendas portaal TSN pühapäeval Ukraina presidendikantselei ülema nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnu.

Oluline 3. detsembril kell 19.10:

- Poola kavatseb anda Ukrainale üle veel 56 liikursuurtükki Krab;

- Podoljak: Venemaa ei vaja rahukõnelusi, vaid pausi jõu kogumiseks;

- Ukraina Hersoni oblastis hukkus Vene mürsurünnakutes kaks inimest;

- Venemaa tegi lõuna poolt droonirünnaku;

- Venemaa pommitas seitset piirkonda Sumõ oblastis;

- Hmelnitski oblastis töötas õhutõrje;

- USA kaitseminister Austin: me ei lase Hamasil ega Putinil võita;

- Valge Maja: Putin püüab saavutada eesmärke inimelude arvel;

- Õhujõud teatasid 10 Vene drooni allatulistamisest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: õhutõrje mahasurumine on jätkuvalt üks sõja suuremaid väljakutseid;

- Tšasiv Jaris hukkus pommirünnaku tõttu üks inimene;

- Ukraina sõjavägi: Venemaa leevendas rünnakuid Avdijivkale;

- Ukraina parlamendi spiiker näitas videot, kus väidetavalt Vene sõdurid hukkavad sõjavange.

Ukraina Hersoni oblastis hukkus Vene mürsurünnakutes kaks inimest

Ukraina teatas pühapäeval vähemalt kahe inimese hukkumisest ja seitsme haavata saamisest Vene vägede mürsurünnakutes Hersoni oblastis.

Ametnikud ütlesid, et 78-aastane mees sai surma pühapäeva hommikul Hersoni lähistel Sadove külas ning üks naine hukkus Hersoni linnas.

"Hetkeseisuga on Hersoni linna territooriumil saanud Vene okupatsioonivägede mürsurünnakute tagajärjel surma kaks inimest ja haavata seitse," ütles Hersoni sõjalise administratsiooni juht Roman Mrotško.

Poola kavatseb anda Ukrainale üle veel 56 liikursuurtükki Krab

Poola on andnud Ukrainale 18 liikursuurtükki Krab ning valmistub üle andma veel 56, edastas pühapäeval uudisteagentuur PAP.

Agentuuri teatel on Ukrainale üle antud Krabid pärit riigi relvajõudude reservist.

Uus partii antakse üle vastavalt eelmisel aastal Kiievi ja Varssavi vahel sõlmitud kokkuleppele.

Ukraina kaitseministeerium tänas Poolat selle abi eest. "Krab on üks esimesi 155-millimeetrise kaliibriga liikursuurtükke Ukraina relvajõududes ning on muutunud Ukraina suurtükiväelaste osavates kätes õudusunenäoks okupantidele," ütles ministeerium.

Poola on andnud Ukrainale ka õhutõrje raketisüsteeme Piorun, tanke PT-91, T-72 ja Leopard ning hävituslennukeid MiG-29.

Praegu valmistatakse ette miiniheitjate Rak ja jalaväe lahingumasinate Rosomak üleandmiseks Ukrainale.

Podoljak: Venemaa ei vaja rahukõnelusi, vaid pausi jõu kogumiseks

Podoljak märkis, et Venemaa jaoks pole olemas sellist varianti nagu läbirääkimised.

"Venemaa tahab, et me lubaksime tal saada kolmeks kuuks, kuueks kuuks operatiivpausi. Ja see tähendab rindejoone "külmutamist". Praegu viib Venemaa läbi lisamobilisatsiooni, viib läbi oma poliitilisi kampaaniaid, mida ta fiktiivselt nimetab valimisteks, investeerib lisaraha sõjalisse komponenti, saab võimaluse Põhja-Koreas mürske hankida jne," ütles Podoljak.

Ta lisas, et nn vaherahu ajal ründab Venemaa Euroopa riike kindlasti võimalikult karmilt info ja poliitiliste provokatsioonidega, nii et need ütleksid üha enam lahti soovist Ukrainat aidata.

"Ja siis tuleb sõja järgmine etapp," lisas Podoljak.

President Volodõmõr Zelenskõi on rõhutanud, et Ukraina ei paku mingil juhul Venemaale rahu, sest see "tähendab tema ultimatiivsete kapitulatsiooninõuete täitmist".

Venemaa tegi lõuna poolt droonirünnaku

Venemaa väed tegid laupäeva hilisõhtul lõunast Shahedi droonirünnaku, teatasid Ukraina õhujõud.

Droonid liikusid Hersoni oblastist välja Mõkolajivi oblasti suunas.

Venemaa pommitas seitset piirkonda Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid laupäeval Sumõ oblasti kirdeosas seitset piirkonda, teatas kohalik sõjaväeadministratsioon Telegramis. Oblastis registreeriti viimase 24 tunni jooksul vähemalt 22 tulelööki, vahendas The Kyiv Independent.

Junakivka külas, kus elab ligikaudu 1700 elanikku, toimusid kõige intensiivsemad rünnakud – suurtüki- ja miinipildujatest toimus 50 plahvatust. Küla asub Venemaa-Ukraina piirist kuus kilomeetrit läänes.

Hmelnitski oblastis töötas õhutõrje

Mitme Telegrami jälgimiskanali teatel kostis ööl vastu pühapäeva Lääne-Ukrainas Hmelnitski oblastis plahvatusi, vahendas The Kyiv Independent.

Oblastis tegutses õhutõrje, ütles Hmelnitski oblasti sõjaväevalitsuse juhi esimene asetäitja Serhii Tiurin oma ametlikul Facebooki lehel.

Õhujõud teatasid 10 Vene drooni allatulistamisest

Ukraina sõdurid tulistasid ööl vast pühapäeva Venemaa poolt välja lastud 12-st Shahed droonist alla 10, teatas õhuvägi.

Droonid lasti õhku Venemaa sadamalinna Primorsko-Ahtarski ümbrusest Krasnodari krai lõunaosas.

Tšasiv Jaris hukkus pommirünnaku tõttu üks inimene

Ida-Ukrainas Tšasiv Jari linnas hukkus laupäeval Vene mürskudes üks tsiviilisik ja hävitati kaks maja, teatas Ukraina siseministeerium, vahendas The Guardian.

Tšasiv Jar asub Bahmutist veidi vähem kui viie kilomeetri kauguselt läänes.

Ukraina luure teatas ka, et vastupanuliikumine Venemaa poolt okupeeritud Melitopoli linnas kahjustas reedel vaenlase kütusetankerit ja tappis mitu Vene okupanti.

USA kaitseminister Austin: me ei lase Hamasil ega Putinil võita

USA kaitseminister Lloyd Austin kritiseeris Reagani riiklikul kaitsefoorumil neid, kes toetasid "Ameerika taganemist vastutusest", rõhutades vajadust järjekindla USA juhtimise järele, et aidata kaasa maailmale, mis jääb võimalikult turvaliseks, vabaks ja jõukaks.

"Nii Iisraelis kui ka Ukrainas võitlevad demokraatiad halastamatute vaenlastega, kes soovivad neid hävitada," ütles Austin.

"Ja me ei lase Hamasil ega Putinil võita. Me ei lase oma vaenlastel meid lõhestada ega nõrgestada. Nii et kui me suurendame toetust Iisraeli, keskendume jätkuvalt Ukrainale," ütles Austin.

Valge Maja: Putin püüab saavutada eesmärke inimelude arvel

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby nentis, et Kremli otsus suurendada Vene sõjaväe arvukust kujutab endast Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini järjekordset katset saavutada oma eesmärke inimelude arvelt, vahendas laupäeval portaal Ukrinform.

"Pole kahtlust, et ta (Putin) loobib sõna otseses mõttes inimliha, et püüda hoida kinni territooriumist, mille nad Ukrainas ebaseaduslikult okupeerisid, ja püüda veelgi rohkem võtta," rõhutas Kirby.

Tema sõnul ületavad Ukraina relvajõud venelasi nii vägede kvaliteedi, juhtimise ja kontrolli kui ka USA ja paljude teiste riikide Ukrainale antava relvastuse poolest.

Kirby märkis, et kuna Putin ei suuda sellist kvaliteeti saavutada, üritab ta oma eesmärke saavutada lihtsalt kvantiteedi kaudu, nagu juhtus Bahmuti all.

"See lihtsalt rõhutab raskusi, mis venelastel Ukrainas on praegu ja saab olema ka edaspidi. Nii et meie vankumatu soovitus Putinile oleks sellest loobuda ja ausalt öelda Ukrainast üldse välja tulla ning siis ei pea ta muretsema oma sõjaväe suuruse pärast," lisas ta.

Venemaa alustas mullu veebruaris täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu. Reedel allkirjastas Vene režiimi juht Vladimir Putin määruse relvajõudude arvukuse suurendamisest 170 000 sõjaväelase võrra 1,32 miljonini.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 332 040 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 5575 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 10 396 (+11);

- suurtükisüsteemid 7949 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 913 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 602 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5995 (+1);

- tiibraketid 1569 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 432 (+22);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1140 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Suurbritannia kaitseministeerium: õhutõrje mahasurumine on jätkuvalt üks sõja suuremaid väljakutseid

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et sõja üks suuremaid väljakutseid nii Ukrainale kui ka Venemaale on jätkuvalt vastase õhutõrje maha surumine.

"Venemaa poolel mängib kriitilist ja suures osas tõhusat rolli maa-õhk lühimaa raketisüsteem SA-15 Tor," kirjutasid britid.

"Maksimaalse laskekaugusega 15 kilomeetrit SA-15 õhutõrjesüsteemi opereerivad Vene armee õhutõrjeüksused ja see on mõeldud maavägede rindejoone kaitsmiseks," seisis kaitseministeeriumi postitused.

Teisi lühimaa õhutõrjesüsteeme nagu SA-22 Pantsir juhivad brittide sõnul Venemaa kosmoseväed ja need kaitsevad reeglina juhtimissõlmi ning pikema ulatusega raketiseadeldisi ning õhubaase.

Brittide sõnul kasutab SA-15 õhutõrjesüsteeme Venemaa peamiselt Ukraina droonirünnakute vastu.

Üks õhutõrjesüsteemi peamisi piiranguid praeguses sõjas on tõenäoliselt selle meeskonna vastupidavus. "Kuna igasse süsteemi on määratud ainult kolm operaatorit, osutub kõrge häireseisundi säilitamine pikema aja jooksul suure tõenäosusega äärmuslikuks vastupidavuse prooviks," kirjutas Suurbritannia kaitseministeerium.

Ukraina sõjavägi: Venemaa leevendas rünnakuid Avdijivkale

Vene väed on leevendanud rünnakuid Ida-Ukraina idaosas asuvale Avdijivka linnale ja sealsest piirkonnast pärit mitteametlikud teated viitavad sellele, et neil ei õnnestunud vallutada edelas asuvat laastatud Mariinka linna, vahendas The Guardian.

Venemaa sõjavägi on alates oktoobri keskpaigast võtnud sihiks Avdijivka ja selle tohutu koksitehase hõivamine.

Venemaa reedeste teadete kohaselt võtsid Vene väed oma kontrolli alla Avdijivkast 40 kilomeetri kaugusel edelas asuva Mariinka, kuid mitteametlike Ukraina teadete kohaselt hoiavad Ukraina väed seal mõnda piirkonda kinni.

Ukraina sõjaväe pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles rahvustelevisioonile, et Venemaa rünnakud Avdijivkale on viimase 24 tunni jooksul vähenenud poole võrra, peamiselt suurte kaotuste tõttu.

"Koksitehast kontrollivad Ukraina relvajõud," ütles Štupun. "Vaenlase väed üritavad sisse pääseda, kuid kannatavad jalaväe ja varustuse osas kaotusi."

Ta ütles, et naaberpiirkonnas väljaspool kesklinna, mida tuntakse tööstustsoonina, olid võitlused endiselt intensiivsed.

Ukraina parlamendi spiiker näitas videot, kus väidetavalt Vene sõdurid hukkavad sõjavange

Ukraina parlamendi spiiker Ruslan Stefantšuk jagas kaadrit videost, millel on väidetavalt näha Vene sõdureid kahte sõjavangi hukkamas.

Stefantšuk ütles, et see on järjekordne kuritegu, mille panid toime Venemaa terroristid.

"Sõjareeglite rikkumine. Relvastamata sõdurite tapmine. Venemaa on taas tõestanud, et ta on terroristlik riik, mille jaoks puuduvad seadused ja rahvusvahelise õiguse normid," lausus Stefantšuk.