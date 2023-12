Orban lubas vetostada Ukrainaga liitumisläbirääkimiste alustamise

Euroopa Komisjon soovib saada 14. kuni 15. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil heakskiidu Ukrainaga ametlike liitumisläbirääkimiste alustamiseks. Lisaks soovib Euroopa Komisjon, et liikmesriigid näitaks rohelise tule Euroopa Liidu lisaeelarve vastuvõtmisele, milles on esialgse plaani järgi sees 50 miljardit eurot abi Ukrainale ning 50 miljardit eurot ühenduse enda lisavajaduste katmiseks.

Ometi lubab Ungari parempopulistlik peaminister Viktor Orban vetostada mõlemad ettepanekud, vahendab Politico.

"On ilmselge, et Euroopa Komisjoni ettepanek Ukraina EL-i astumise kohta on alusetu ning kehvalt ette valmistatud. Sellel pole kohta detsembrikuisel Euroopa Ülemkogu istungil!" kirjutas sotsiaalmeediavõrgustikus X (varem Twitter) Orban pühapäeval.

Tegemist pole esimese korraga, kui Orban ähvardab Ukrainaga seotud küsimuste otsustamist takistada.

Nii nõudis Orban novembris Euroopa Ülemkogu eesistujale Charles Michelile saadetud kirjas, et EL vaataks täielikult üle oma senise poliitika Ukraina suhtes ning ähvardas kasutada Ungari vetoõigust blokeerimaks Ukrainale 50 miljardi euro väärtuses abipaketi vastuvõtmise. Pärast kirja saabumist suundus novembri lõpus Michel Ungarisse, kus ta arutas Orbaniga Ukrainaga seotud küsimusi.

Orban on ainus EL-i liikmesriigi valitsusjuht, kes ähvardab avalikult vetostada Ukraina liitumisläbirääkimiste alustamise ja Ukraina abipaketi.

Ungari tõrksus EL-i välispoliitilistel ja rahanduslikel hääletustel võib analüütikute sõnul olla seotud Ungarile mõeldud EL-i fondide vahendite külmutamisega Euroopa Komisjoni poolt seoses õigusriigi rikkumistega. Kokku on külmutatud 13 miljardit eurot.

Orban lisas oma X-i postituses, et Ukraina EL-iga liitumise arutelud pole paljude liikmesriikide huvides.

Euroopa Liidu välis-, maksu- ja rahanduspoliitilistes küsimustes kehtib ühehäälsuse põhimõte, mis tähendab, et iga liikmesriik saab otsuse vastuvõtmise vetostada.