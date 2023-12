Kallas: lisame kaheksa miljonit õpetajate palgatõusuks riigieelarvesse

Põhjuseks, miks ei toimunud esmaspäeval valitsuse e-istungit, kus pidi kinnitatama haridusministri eestvedamisel kaheksa miljoni euro lisamine riigieelarvesse, nimetas Kaja Kallas protseduurilist segadust, ja ütles, et miljonite lisamiseks leitakse peagi juriidiline lahendus.

"Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) leidis oma vahenditest selle kaheksa miljonit eurot, et õpetajate alampalka tõsta. Oli protseduuriline n-ö segadus, seoses sellega, et me ei jõudnud seda riigieelarve seadusesse sisse viia hetkel, kui see usaldushääletus hetkel riigikogus käib. Aga oluline teadmine on see, et see raha on olemas, ja see kuidas ta tehniliselt saab vormistatud – me saame teha ka täiendava seadusemuudatuse – see on eraldi küsimus," rääkis peaminister pressikonverentsil.

Kaja Kallas ei soovinud täpsustada, kes vastutab selle protseduurilise segaduse eest. "Mis see praegu annab? Peame keskenduma sellele, et see asi saaks tehtud. Seal on nii palju eri faktoreid. Poliitiline tasand – meie kokkulepped, siis ametnikud, kes peavad ette valmistama, siis on riigikantselei ametnikud, kes peavad selle istungiks vormistama ja pärast seda, kui me oleme istungi kinnitanud, need ka riigikogule esitama. Seda kõike väga väikse ajaraami sees. Aga see ei oma mingit tähtust, tähtis on see, et saame selle asja korda," rääkis peaminister.

Haridusminister Kallas nõustus peaministriga, et süüdlast pole vaja otsida. "Minu arvates ka. Poliitilised kokkulepped on olemas, see raha on olemas ja need ümbertõstmised on võimalik riigieelarves ära teha. Ma ei näe hetkel mingeid takistusi. Otsime need tehnilised lahendused üles," sõnas Kallas.

Ta selgitas, et töö miljonite lisamiseks riigieelarvesse algas reede pärastlõunal. "Aga see protsess ei ole selline, mida saab paari tunniga ära teha. Kõik osapooled tegelikult tegid oma tööd, ametnikud töötasid nädalavahetusel, ministrid töötasid nädalavahetusel, siin ei ole mõtet süüdistust otsida. Ei saa ka öelda avalikkusele, et keegi oleks oma töö tegemata jätnud. Seda väidet ei ole mõtet mitte kellelegi esitada. Lihtsalt ajaline aken oli nii kriitiline," lausus Kristina Kallas.

Haridusministri seisukoht oli aga veel neljapäeva hommikul koalitsiooniparterite osas palju kriitilisem. Kristina Kallas ütles Eesti Päevalehele, et Reformierakonna väide, et kaheksat miljonit eurot ei pandud eelarvesse, sest temal polnud selle osas kokkulepet, on vale. "Lihtsalt rünnak minu vastu," ütles Kallas Eesti Päevalehele.

Samuti ütles Kallas väljaandele, et esmaspäevase valitsuse e-istungi tühistas kergekäeliselt peaministri büroojuhataja Gerrit Mäesalu.

Pressikonverentsil täpsustas siseminister Lauri Läänemets, et esmaspäeval kella 14ks kavandatud e-istung jäi ära hoopis tema tõttu, sest tal puudus veel otsus lasteaiaõpetajate palkade tõusu osas, mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond taotleb. Samuti ei teadnud ta, et asi on nii ajakriitiline. "Miks me seda istungit aga hiljem ei teinud, ma ei tea, kuigi tööpäevad on meil harilikult kella 17ni," ütles Läänemets.

Gerrit Mäesalu ütles ERR-ile, et põhjus, miks ta ei teinud istungit hilisemal kellaajal, oli ajapuudus. "Vähem kui tunniga ei ole võimalik läbi viia valitsuse istungit, vormistada kõiki vajalikke dokumente ja anda need üle ka riigikogule," ütles Mäesalu.